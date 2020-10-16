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中國新增確診24例 均為境外移入

中央社 / 台北16日電

據官方通報，中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例24例，均為境外移入。近日爆發本土疫情的山東省青島市，昨天未出現新增病例。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，10月15日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，均為境外移入病例（上海11例，內蒙古5例，天津2例，江蘇2例，廣東2例，福建1例，重慶1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，是在上海的境外移入病例。

青島接連3天通報新增本土疫情後，山東衛健委今早通報，山東15日沒有新增本土暨境外移入的疑似病例、確診病例，也沒有新增無症狀感染者。目前正在隔離觀察治療的無症狀感染者2例，追蹤到密切接觸者2萬6343人，尚有565人正在接受醫學隔離觀察。

截至10月15日午夜，中國大陸現有確診病例253例，累計治癒出院病例8萬759例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5646例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者84萬3820人，尚在醫學觀察的密切接觸者8179人。

據通報，中國大陸15日新增無症狀感染者10例（均為境外移入）；當日轉為確診病例2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察17例（均為境外移入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者376例（境外移入375例）。

截至10月15日午夜，香港特別行政區累計確診病例5213例（出院4943例，死亡105例），澳門特別行政區46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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