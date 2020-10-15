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全球首例！荷蘭老婦人2度染疫病逝 抗體效力引疑

世界日報 / 編譯中心／綜合14日電
荷蘭出現一名89歲女性二次感染新冠病毒後死亡。圖為醫護人員在進行消毒。 歐新社
荷蘭出現一名89歲女性二次感染新冠病毒後死亡。圖為醫護人員在進行消毒。 歐新社

兩度感染新冠肺炎的病例頻傳，顯示醫界對新冠病毒的免疫反應仍有待更多的研究。此外，荷蘭傳出全球首位二次感染新冠死亡病例，讓新冠病毒抗體是不是有效，再度令人起疑。

路透報導，這名89歲的荷蘭老婦人，原本就罹患一種罕見的骨髓癌。今年年初因為嚴重咳嗽就醫，後來檢測出新冠病毒陽性，住院五天後，老婦人檢測結果陰性，因而讓她出院。

隔了兩個月，老婦人要進行化療時，突然又發高燒、咳嗽，甚至出現呼吸困難症狀，醫院再度為她檢測，赫然發現老婦人又是新冠病毒陽性，體內也沒有抗體。老婦人二次感染後第8天症狀轉重，第14天病逝。

院方表示，確診老婦人兩次感染的新冠病毒基因組成不同，因此可判定，老婦人是二度感染，是全球第一起二度感染新冠肺炎後病逝的病例。

專家指出，這個病例「深具意義」，因為似乎可以看出，第一次感染跟第二次感染「完全是兩回事」，同時，感染過新冠肺炎不保證體內就有抗體，也不能保證就不會再次感染新冠肺炎，更不能保證二次感染也一定沒事。

據英國雷丁大學微生物學專家Simon Clarke表示，「重複染疫的可能性已變得愈發明顯，但這種情況會有多普遍，我們仍不得而知，」英國雷丁大學微生物學專家Simon Clarke還表示，「如果大家能輕易地再度染疫，這也可能對疫苗接種計劃以及我們對於疫情何時與如何結束的了解有所啟發。」

目前全球報告「二次感染」病例已經超過20例，分布於亞洲、歐洲、北美洲、南美洲等多地。

假消息恐影響接種疫苗意願

中央社報導，英國研究指出，科學家表示，部分國家高達1/3民眾可能因相信有關新冠疫情的假消息而不願接種疫苗，因此光是研發疫苗「也許還不夠」。

這項研究報告的共同作者、英國劍橋大學（Cambridge University）社會決策實驗室（Social Decision-Making Lab）主任林登（Sander van der Linden）表示，相信有關疫情的陰謀論和對接種疫苗態度猶豫之間有「明顯關聯」。研究結果發表在期刊「皇家學會開放科學」。他說：「政府與科技公司除了要揭露假消息，還應設法提高社會大眾對於數位媒體的認識，否則光是研發有效的疫苗也許還不夠。」

新冠肺炎 COVID-19 荷蘭

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