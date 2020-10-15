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CDC警告：感恩節家庭聚會 染疫風險高

世界日報 / 編譯潘勛／綜合14日電

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)14日警告說，感恩節即將來臨，各地小型家庭聚會可能成為新冠病毒傳播場合，尤其易感染到長者；他建議在聚餐時要維持目前的防疫措施；另外，CDC認為，未來在新冠疫苗剛研發出來時，不建議兒童最先接種，原因在目前疫苗臨床實驗中，並未以兒童為對象。

有線電視新聞網(CNN)14日報導，芮斐德更早一天致電全國州長時表示，很多公共場合都瞧見防疫戒心、緩和病毒傳播的措施升高，但CDC認為感恩節即將降臨，目前透過小型家庭聚會而感染新冠病毒的風險升高之中；他再次強調感恩節家庭餐敘依然要保持警戒，執行防疫措施，十分重要。

喬治華盛頓大學醫學院教授萊納(Jonathan Reiner)14日建議，大家應考慮別與最親近家屬以外的人在室內共進感恩節大餐；若是住在11月氣候溫和地區，不妨辦室外感恩節餐敘，只是冬天很早降臨的地區，辦室外餐敘應特別小心。

萊納指出，大家本想與長者感恩節一聚，但老人家感染到新冠肺炎，病情特別嚴重；他衷心認為辦遠距視訊聚餐，也比讓老人家接觸到可能致命的病毒來得好。萊納認為疫情明年會大為改善，先平安度過這段時光為宜。

另外，CDC指出，各大藥廠研發中的新冠疫苗，其臨床實驗沒半項以兒童為對象，所以未來疫苗問世之初，不建議兒童率先接種。截至目前，疫苗臨床實驗只招募未懷孕成年人，隨著疫苗實驗擴大，屆時CDC會變更接種年齡層的建議。

輝瑞藥廠(Pfizer)已表示，其新冠疫苗實驗最後階段，將招募兒童參與，年紀最小為12歲。阿斯特捷利康藥廠(AstraZeneca)則表示，目前參與該公司疫苗實驗的人，有5到12歲這一小組。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)14日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時表示，2021年4月，安全又有效的新冠疫苗應能普遍取得。

新冠肺炎 COVID-19

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