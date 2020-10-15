聽新聞
test
0:00 / 0:00
青島爆本土疫情 市衛健委主任等人被停職
中國山東青島出現新冠肺炎本土疫情，引起關切。中共青島市委14日決定，將青島市衛健委主任隋振華停職，並進行調查。而爆發疫情的青島市胸科醫院院長鄧凱也被免職接受調查。
綜合中國媒體報導，青島市政府官方微信公眾號「青島發布」今天上午公布了這項官方究責的訊息，並指中共青島市委隨即調派市委組織部常務副部長楊錫祥接手，主持青島市衛健委全面工作。
根據青島市官方最新數字，青島已基本完成其中5個行政區的核酸檢測工作，累計全市已檢測994萬7304人，其中764萬6353人已得出結果。除了已公布的確診病例外，並未發現新增的陽性樣本。
到今天上午為止，青島全市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例為13例。其中1例已達危重症等級，3例為重症，7例普通型，2例輕型。
據報導，青島大學醫療集團副院長孫運波表示，上述危重症患者為38歲男性患者，13日晚間已注射康復者的血漿抗體，並「堅持中西醫結合治療」，同時實施機械通氣（供氧），目前整體情況「在慢慢向好的方向發展」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言