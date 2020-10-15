青島爆本土疫情 市衛健委主任等人被停職

中國山東青島出現新冠肺炎本土疫情，引起關切。中共青島市委14日決定，將青島市衛健委主任隋振華停職，並進行調查。而爆發疫情的青島市胸科醫院院長鄧凱也被免職接受調查。

綜合中國媒體報導，青島市政府官方微信公眾號「青島發布」今天上午公布了這項官方究責的訊息，並指中共青島市委隨即調派市委組織部常務副部長楊錫祥接手，主持青島市衛健委全面工作。

根據青島市官方最新數字，青島已基本完成其中5個行政區的核酸檢測工作，累計全市已檢測994萬7304人，其中764萬6353人已得出結果。除了已公布的確診病例外，並未發現新增的陽性樣本。

到今天上午為止，青島全市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例為13例。其中1例已達危重症等級，3例為重症，7例普通型，2例輕型。

據報導，青島大學醫療集團副院長孫運波表示，上述危重症患者為38歲男性患者，13日晚間已注射康復者的血漿抗體，並「堅持中西醫結合治療」，同時實施機械通氣（供氧），目前整體情況「在慢慢向好的方向發展」。