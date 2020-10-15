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世衛警告勿安於現狀 德國單日確診創新高

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 新冠病毒在歐洲疫情加劇，世界衛生組織周三(10月14日)警告各國切勿安於現狀，表示雖然整體新冠病毒死亡率並無太大變化，但是隨著確診案例增加，死亡率也會隨後增加。

世界衛生組織首席科學家斯米亞·斯瓦米那坦(Soumya Swaminathan) 說: 「通常死亡率的增加會比確診人數的增加延遲幾周出現。」他警告:「我們不可因為最近死亡率下降，就安於現狀。」

至今全世界已經有3800萬人確診新冠病毒，110萬人因病死亡。

雖然現在全球都在推動疫苗試驗，但斯瓦米那坦認為，快速全面接種仍不可能，「一個健康年輕人可能要等到2022年。」

他也重申，以讓全體感染的方式來達到「集體免疫」是不道德的，也可能造成一些不必要的犧牲。「我們只有在擁有疫苗的前提下才能討論集體免疫...至少需要為70%的人接種疫苗，才能杜絕病毒擴散。」

世界衛生組織再度強調洗手、保持社交距離、戴口罩的重要性。

德國收緊防疫措施

德國單日確診數在10月15日凌晨達到6638人，是德國爆發疫情以來最高。過去最高記錄是3月28日，單日有6294例。德國總理默克爾在與16州首長開了長達八小時的會議後，宣布加強防疫措施，包括限制私人聚會人數、對位於疫情嚴重地區的酒吧和餐館實施宵禁等。

默克爾對年輕人喊話，呼籲他們現在避免參加派對，才可以享受之後的人生。如果一個地區在7天內，每10萬人就有50人確診病例，當局便認定該地區為「疫情嚴重地區」。在這些地區，私人聚會上限10人，在私人空間舉辦的活動也最多只能容許兩個家庭參加。

由於酒吧和餐廳被視為病毒傳播的主要場所之一，柏林、法蘭克福等地的酒吧和餐廳在晚間11點之後不得營業。

在每10萬人就有35人確診的地區，出入公共場所都需要佩戴口罩。如果一個地區的確診數字之後升高到每10萬人有50人確診，被判定為「疫情嚴重區」之後，管制還會再更嚴格。

目前，柏林、法蘭克福、科隆等地都已經達到「疫情嚴重區」的標准。

張慈/楊威廉(路透社、法新社、德新社)

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