歐洲單周增逾70萬例創新高 義大利再宣布限聚令

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲通報上周新增超過70萬起新冠肺炎確診病例，這是疫情爆發以來的最高數據。世衛在每周簡報中說，歐洲單周新增病例和不治人數分別躍增34%和16%。英國、法國、俄羅斯和西班牙占歐洲地區新增病例一半以上。

義大利13日實施新的嚴格防疫規定，包括禁止聚會及業餘足球比賽，餐廳酒吧晚間有限度開放。法令有效期限30天。義大利通報新增4619人確診，回到4月疫情水準，總計36萬5470人染疫。

俄新增確診、病故雙創新高

俄羅斯今天通報新增1萬386例確診、增加244人死亡，單日確診和病故人數都創下新高。路透報導，俄羅斯單日新增確診案例11日才以1萬3634例創下新高，今天又改寫紀錄。目前俄羅斯全國累計確診總數來到132萬6178例，累計死亡人數來到2萬2966人。

英病故破百 巴黎加護病床飽和

英國13日通報新增143人病故，為7月以來單日死亡病例首度破百，境內總計超過4萬3000人喪生，為歐洲最高。法國13日通報過去24小時確診病例新增1萬2993例，高於12日的8505例，但少於10日的2萬6896例紀錄。首都巴黎醫院體系首長賀西13日警告，巴黎染疫患者激增，最快下周可能就將占掉醫院多達90%的加護病床。

星宿舍移工零確診 半年首見

新加坡今天新增4人確診，全是境外移入，沒有本土感染病例。星媒報導，這是自3月25日以來，新加坡單日新增確診病例中首次無外籍移工宿舍案例。新加坡近2個月來疫情已明顯趨緩，單日新增確診案例從數十例降至個位數。過去一周，新增境外移入個案數高過本土確診病例。

波蘭總理接觸染疫者 檢測陰性

波蘭政府發言人今天發布聲明說，波蘭總理莫拉維茨奇因為9日接觸過一名確診者，已經展開隔離。發言人說，莫拉維茨奇沒有出現染疫症狀，至今接受病毒檢測也未出現陽性反應，他仍持續履行職責。

南韓確診又破百 境外移入增加

南韓中央防疫對策本部通報，截至13日凌晨零時，境內確診新增102例，其中境外感染病例增至30多例，防疫當局將就此檢討實務措施。韓國至今累計確診2萬4805例，434例病歿，最新一波疫情在8月中下旬達到441例高峰。

南非疫情夫妻隔離 申請離婚增2成

南非因疫情自3月26日起進入最嚴格的第5級全國封鎖，許多夫妻被迫分隔兩地，導致突然發現對方並非真愛，進而決定離婚。南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述律師事務所DIY Legal’s根據現有數據所作分析顯示，自從進入第4級全國封鎖後，申請離婚案件增加20%。