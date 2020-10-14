青島檢疫560萬人無新增陽性 查到密接者532人

山東省青島市出現6例本土確診疫情，當局計畫五天內為全市人民檢測，國家健委派工作組到青島指導疫情防控工作。官方派人到多個小區，採集居民核酸檢測樣本，多處都有等候人龍。截至13日晚8時30分，青島已採樣560萬3804份進行核酸檢測，未發現新增陽性新冠肺炎感染者。

半島都市報報導，青島市13日下午通報，截至13日下午3時30分，青島市發現6例確診病例中，重型3例、普通型3例。其中，3例重型病例在青島大學附屬醫院西海岸院區進行救治，3例普通型病例在青島市第三人民醫院進行救治。另外，6例無症狀感染者也收治在青島市第三人民醫院。

青島衛健委報導，截至13日晚8時30分，全市已排查到密切接觸者532人，全部實行集中隔離觀察並完成兩輪核酸檢測，除首輪檢測中9人核酸檢測結果陽性並已及時發布外，其餘均為陰性；已排查到密切接觸者的密切接觸者217人，全部實行集中隔離觀察並完成兩輪核酸檢測，結果均為陰性。一般接觸者859人，全部完成核酸檢測，結果均為陰性；醫療機構工作人員、住院病人及陪護人員20萬4301人已完成核酸檢測採樣，已出結果19萬7120人，均為陰性；社區人群539萬7152人已完成核酸檢測採樣，已出結果183萬6390人，均為陰性。

另據第一財經報導，針對青島近日發現的新冠本土新增病例的源頭，中國疾控中心一名專家表示：「我們估計此次青島疫情大概率是輸入病例導致的『小暴發』，現在我們正在控制擴散。」

上述專家表示：「青島的這次感染看起來和北京新發地的疫情有相似之處，病例發現得不算太晚，我們估計是9月底傳入的。」

據報導，目前青島以外的地區，也都在對近日去過青島的人員進行跟登記。

中新周刊報導，針對青島市胸科醫院是否存在醫院感染的說法，諸多專家說法不盡相同。青島市疾病預防控制中心副主任兼傳染病防制科主任姜法春表示，目前尚不能將此次青島疫情的源頭定性為院內感染事故，還需要更多證據才能有定論。