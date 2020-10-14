美國25歲男子第二次感染病毒 無產生抗體防再染疫

美國一名25歲男子第二次感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），而且第二次徵狀比首次更加嚴重，科學家指出病例顯示部分人感染新冠病毒後，仍無法產生足夠抗體防止二次感染。

醫學期刊《刺胳針》（ The Lancet）10月13日發表研究報告，指出美國首度出現二次感染的病例，來自內華達州的25歲男患者分別在4月和6月對新冠病毒檢測呈陽性反應，而兩次染疫所出現的病毒因子在基因上並不相同。

男患者本身無長期疾病，3月25日首次感染病毒，出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉等徵狀，需要入院吸氧氣，4月18日確診，直至27日病徵消退，之後5月接受兩次檢測都對病毒呈陰性反應。

惟患者5月31日再出現類似病徵，並有發燒和頭暈徵狀，6月5日第二次確診，今次徵狀不但比首次嚴重得多，更持續長達6周。

基因組分析顯示，患者兩次染病的兩種病毒因子在基因上不同。科學家認為，患者是分別受到兩次感染，並非首次染疫後復發，反映受過感染的患者不一定免疫。

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文章授權轉載自《香港01》