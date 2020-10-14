聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國25歲男子第二次感染病毒 無產生抗體防再染疫
美國一名25歲男子第二次感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），而且第二次徵狀比首次更加嚴重，科學家指出病例顯示部分人感染新冠病毒後，仍無法產生足夠抗體防止二次感染。
醫學期刊《刺胳針》（ The Lancet）10月13日發表研究報告，指出美國首度出現二次感染的病例，來自內華達州的25歲男患者分別在4月和6月對新冠病毒檢測呈陽性反應，而兩次染疫所出現的病毒因子在基因上並不相同。
男患者本身無長期疾病，3月25日首次感染病毒，出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉等徵狀，需要入院吸氧氣，4月18日確診，直至27日病徵消退，之後5月接受兩次檢測都對病毒呈陰性反應。
惟患者5月31日再出現類似病徵，並有發燒和頭暈徵狀，6月5日第二次確診，今次徵狀不但比首次嚴重得多，更持續長達6周。
基因組分析顯示，患者兩次染病的兩種病毒因子在基因上不同。科學家認為，患者是分別受到兩次感染，並非首次染疫後復發，反映受過感染的患者不一定免疫。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言