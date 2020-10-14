擔心親友勝過自己 美國「照護新鮮人」大增

最新民調發現，許多美國人在新冠疫情爆發之後，被迫首度擔任病患護理，主要是照顧家中長輩或身障者，雖然有染疫風險，這些「護理新鮮人」擔憂照顧對象，甚於擔憂自己。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC)的民調顯示，有17%民眾是非正式志工，其中十分之一是新冠疫情爆發以後，首次擔任照護人員，其中一半純粹因為疫情發生，才當志願護理人員。

俄亥俄州坎頓市民芮斯(Chad Reese)就是這麼一位，他岳母在疫情肆虐美國之前不久，因需要治療末期乳癌，搬來同住，「這對我們是很自然的事」。

在博物館擔任技術主管的芮斯說，讓他全家感到不慣的是，因為防疫規定，家人不能陪老人家進入醫院診療室，「太太和我，至少一人得待在車上，到今天仍如此」。

需要照顧親友的這種照護志工，有36%說他們的責任增加了。因為疫情而失業或收入減少的非正式病患照護，對這種「新增責任」的感覺特別敏銳；42%受訪者說，自己的照護責任加重，經濟情況不受影響的照護，同樣感覺的只有25%。

調查結果顯示，二十分之一非正式照護民眾，照顧的是感染新冠肺炎的家人或朋友，細分之下，非白人占11%，白人僅2%，可見染疫率也是非白人高於白人。

已擔負起照護責任的民眾，有44%極度或非常擔心照護對象染疫，擔心自己染疫的，反倒只有28%。

在大學當副教授的猶他州居民彼得斯(Seth Peters)除了要教書，照顧兩個小孩，還得單獨照顧78歲獨居的母親。他說，他去看媽媽的時候，「她連我碰一下她的狗都害怕。」「我還真搞不懂，到底病毒可不可能傳到狗身上呢。」

將近三成「疫情促成的看護」，是因為自己所需照顧的親友，本來聘僱專業照護人員的，因擔心染疫而停聘，改由家人充當。德州奧斯汀居民沃特可(Nora Voytco)就是這樣，變成患有肌肉萎縮症的女婿的照護。