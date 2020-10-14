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「港樂」樂手染疫 林鄭月娥看半場曾致辭

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
一名曾於香港文化中心音樂廳演出的樂師初步確診，特首林鄭月娥與民政事務局局長徐英偉9日曾欣賞演出。 中新社
一名曾於香港文化中心音樂廳演出的樂師初步確診，特首林鄭月娥與民政事務局局長徐英偉9日曾欣賞演出。 中新社

香港管弦樂團（港樂）的樂季揭幕即現染疫樂手，樂團35歲低音單簧管男樂手昨日初步確診新冠肺炎，吹奏管樂的樂手表演時都沒戴口罩，據悉多達約100人要檢疫。樂團9日在文化中心演奏，特首林鄭月娥及民政事務局長徐英偉曾欣賞演出，林鄭並上台致辭，但兩人毋須檢疫。

明報報導，林鄭今日會出席國家主席習近平發表講話的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，特首辦稱林鄭過去兩天已不止一次接受病毒測試。

報導指出，香港管弦樂團首席單簧管樂手史安祖（Andrew Simon）昨在社交網站發帖稱要入住檢疫中心14日，原因是Lorenzo染疫，又稱被送往檢疫中心期間見到Lorenzo的學生。演藝學院昨晚回覆，音樂學院正通知曾與相關港樂團員接觸的師生接受檢測及家居隔離14天。音樂學院暫時關閉，受影響校園範圍會消毒。港樂昨表示會關閉辦公室消毒，衛生防護中心正安排樂師和後台工作人員檢疫。港樂將取消本月16至24日的4場演出。

徐英偉曾到後台打氣

據港樂網頁，樂團9日、10日在香港文化中心音樂廳舉辦貝多芬音樂節頭炮音樂會，為2020/21樂季揭幕演出，網頁顯示「全場爆滿」。報導說，林鄭月娥9日曾出席有關音樂會並上台致辭，其間台上無樂師。特首辦稱，特首9日出席港樂表演時全程戴口罩，沒接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，於中場休息時離開；根據衛生防護中心意見，特首不屬緊密接觸者，建議接受病毒測試，在公眾地方戴口罩及留意身體情。

另據香港01報導，出席同一活動並「聽足全場」的徐英偉稱「無事」，並重申觀賞期間全程有戴口罩，為安全起見，今天會做病毒測試及避免公眾活動。另據明報，徐英偉當晚曾到後台為演出者打氣，接觸不超過15分鐘。

香港特首林鄭月娥。 中通社
香港特首林鄭月娥。 中通社

新冠肺炎 COVID-19

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