港府延長防疫措施 警告第四波疫情可能提早出現

香港政府今天宣布延長實施防疫措施7天，包括繼續限制4人以上聚集；當局同時警告，第四波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情可能提早出現。

食物及衛生局發言人晚間表示，過去一週，本地確診個案持續上升，而且多例源頭不明，反映出社區仍有隱形傳播鏈，疫情極有機會反彈，情況令人憂慮。

與此同時，全球疫情非常嚴峻，也可能為香港帶來公共衛生風險。

發言人說，由於最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現。

發言人表示，考慮到最新的公共衛生風險評估，由16日起的7天之內，政府會維持所有適用於餐飲業及各類場所的防疫規定和限制。

這些限制包括繼續暫停開放衛生風險較高的設施，包括跳舞活動、蒸汽浴等；繼續禁止在公眾場合進行超過4人的群組聚集，餐館也不能有超過4人同桌。

此外，當局繼續要求市民出外要佩戴口罩。