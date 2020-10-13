臨床待驗證 有中國藥廠開放新冠疫苗預約接種
中國的新冠肺炎疫苗儘管尚未完成臨床驗證，但卻有藥廠公開提供預約接種。中國媒體報導，開放預約的是國營的中國醫藥集團，地點在武漢及北京，且宣稱已有7萬餘人預約接種。
科創板日報12日報導，國藥集團是以名為「新冠（武漢肺炎）疫苗接種預約」的手機應用程式（app）供中國民眾下載，再透過app掃描二維碼報名，且不限對象，意即任何人都可以報名，官網則未開放預約。
至於接種費用，目前國藥集團尚未公布或作任何說明。但有先前接種過類似疫苗的民眾分析，若參考其他國家每兩劑共20至40美元的標準，國藥集團的兩劑定價若在人民幣200元（新台幣約860元）以內，都還算合理。
根據報導及中國民眾提供訊息，國藥集團雖然開放所有人預約，但並不是先預約就能先接種，而是會依預約者的背景排定優先順序。目前排定優先接種的對象，是今年11月到2021年1月間需要出國的留學生。
同時，預約者會在約2週後收到國藥集團通知。如果成為優先接種對象，即可前往指定地點注射，並公布金額。
隸屬國藥集團的中國生技董事長楊曉明，9月24日曾在武漢舉行的「第13屆中國生物產業大會」上說，公司研製的疫苗臨床試驗進展速度高於預期，今年底有希望上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言