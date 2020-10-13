臨床待驗證 有中國藥廠開放新冠疫苗預約接種

中國的新冠肺炎疫苗儘管尚未完成臨床驗證，但卻有藥廠公開提供預約接種。中國媒體報導，開放預約的是國營的中國醫藥集團，地點在武漢及北京，且宣稱已有7萬餘人預約接種。

科創板日報12日報導，國藥集團是以名為「新冠（武漢肺炎）疫苗接種預約」的手機應用程式（app）供中國民眾下載，再透過app掃描二維碼報名，且不限對象，意即任何人都可以報名，官網則未開放預約。

至於接種費用，目前國藥集團尚未公布或作任何說明。但有先前接種過類似疫苗的民眾分析，若參考其他國家每兩劑共20至40美元的標準，國藥集團的兩劑定價若在人民幣200元（新台幣約860元）以內，都還算合理。

根據報導及中國民眾提供訊息，國藥集團雖然開放所有人預約，但並不是先預約就能先接種，而是會依預約者的背景排定優先順序。目前排定優先接種的對象，是今年11月到2021年1月間需要出國的留學生。

同時，預約者會在約2週後收到國藥集團通知。如果成為優先接種對象，即可前往指定地點注射，並公布金額。

隸屬國藥集團的中國生技董事長楊曉明，9月24日曾在武漢舉行的「第13屆中國生物產業大會」上說，公司研製的疫苗臨床試驗進展速度高於預期，今年底有希望上市。