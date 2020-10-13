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美國新冠確診近800萬 嬌生疫苗測試暫停

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合12日電
紐約的新冠肺炎住院人數12日再度上升，較9月同期增加77%。圖為北岸大學醫院護士為駕車經過的人作檢測。(路透)
紐約的新冠肺炎住院人數12日再度上升，較9月同期增加77%。圖為北岸大學醫院護士為駕車經過的人作檢測。(路透)

美國研究人員證實，發現首例新冠肺炎確診48天內兩度感染的病患；全美病例上周新增11%，尤以中西部最嚴重，本周內總確診數將接近800萬例；歐洲出現第二波疫情，各國採取防疫措施但不封鎖避疫。

刺胳針傳染病(Lancet Infectious Diseases)期刊出版前公開的研究指出，內華達州瓦修郡(Washoe County)的25歲男子3月25日出現症狀，4月中旬檢驗確診；他接受隔離期間症狀緩解，5月兩度採陰，不料5月28日又出現類似症狀，再檢確診，但此次需接受氧氣治療。

研究團隊12日表示有必要深入探討，但此個案顯示接觸過病毒並非就完全免疫，仍須嚴加防疫。

路透報導，美國上周的新冠肺炎新增確診病例較前一周增加11%，其中中西部的感染情況最嚴重。

11日結束的一周，死亡人數減少3%、約4800人；疫情開始至今，美國確診累計超過780萬人、死亡逾21萬4034人。

有29州過去兩周出現確診數增加的情況，較前一周的21州還多，涵蓋整個中西部，除伊利諾和密蘇里州外，東北部、南部和西部也成新熱點。

紐約的新冠肺炎住院人數12日再度上升，較9月同期增加77%；紐約州長葛謨強調，住院增加是特定群簇的結果，紐約州整體表現不錯。

愛達荷、南達科他和威斯康辛是三大確診熱州，德州則即將超越加州成為確診數最多的州。

距離大選日只剩22天，許多州已提早投票；國家廣播公司新聞網(NBC News)預測，本周內全美確診數將朝800萬人次邁進。

另據報導，嬌生(Johnson & Johnson)的新冠肺炎疫苗研究12日因為一名受試者出現「無法解釋的疾病」而暫停。 送交外部研究人員的文件說明，嬌生疫苗研發現階段情況符合6萬名臨床測試病患「暫停規則」，用以招募受試者的線上系統已關閉，相關數據送交安全監督委員會審查。

嬌生表示，疫苗測試暫停是因為「一位病患出現無法解釋的疾病」，拒絕說明細節。

在歐洲方面，英格蘭過去三周出現確診新增四倍的情況，目前住院人數比英國政府3月頒布封鎖令時還多，公衛單位已著手布局新一波防疫規定。

歐洲多數地區目前尋求地區性限制，而非全境封鎖或關閉校園，英格蘭利物浦已關閉酒吧。

英國首相強生表示，「努力權衡抗疫情況的民生與經濟，我們不願再次全國封鎖，不能被病毒詛咒」。

約翰霍普金斯大學統計，截至12日全球至少3772萬2044人確診、已知107萬8411人死亡；英國至少62萬458人確診、已知4萬2965人死亡。

法國政府已避免第二波全國封鎖，目前已針對大都會區頒布餐廳接待人數和酒精供應時間等禁令；西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)則於9日封鎖馬德里，以防12日的國慶活動擴大病毒傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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