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新冠恐讓美國損失16兆元 美前財長：是大蕭條的4倍

世界日報 / 編譯林育正／綜合12日電

新冠肺炎是大蕭條以來，對美國造成最大財務損失和身心受創的威脅。」一篇刊在「美國醫學會期刊」的研究寫道；研究估計，新冠肺炎將造成美國高達16兆元的損失，占一年國民生產總額(GDP)的90%，更將影響未來10年的經濟。

這一研究由前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)，和曾任前總統歐巴馬和柯林頓經濟顧問的哈佛大學經濟學者卡特勒(David Cutler)共同發表。

經濟損失的估算包括以理論估算人命價值，以及對未來10年的影響；同時也將明年底之前，死亡人數還會增加三倍來計算。16兆元仍是相當驚人的數字，顯示了疫情長期的影響和美國無力對抗疫情。這一報告在期刊中被列為觀點，且尚未接受同儕審查。

若研究估算正確，新冠肺炎造成的經濟損失，規模將是2008年次貸風暴和後續經濟大蕭條的四倍。全國超過長達10周的封城，使第二季的GDP下滑超過三分之一，將超過911事件美軍的每一場戰爭軍費支出，包括阿富汗、伊拉克和敘利亞等地。

16兆元的一半約8兆6000億元，將是染病患者的長期醫療照護開銷，已經生命折損的數據估值；在研究中，每一人死亡以700萬估算。而根據目前的死亡率，死亡人數可能比預期提早來到62萬5000人。

而染病康復的患者，也需要2兆6000億元的龐大醫療開支；患者的心理健康問題，也增加1兆6000億元。

其餘的經濟損失則是經濟表現下滑，根據國會預算辦公室的估算，約占7兆6000億元。今年的損失，也將影響未來10年的經濟表現。

研究也認為，若政府將展開一連串經濟振興方案，投資報酬率最高的將是病毒篩檢。作者預估明年每一周，篩檢花費約1000億元，感染源追蹤則要3000萬元；雖然所費不貲，但將拯救23萬3000條人命，並且減少3兆元的經濟損失。

作者寫道：「新冠肺炎造成龐大的經濟衝擊，讓人重新思考政府在防疫上的角色。當國家在疫情中掙扎，應建立長期的篩檢、感染源追蹤和隔離制度。就算疫情開始趨於平穩，這些措施仍必須存在。」

新冠肺炎 COVID-19

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