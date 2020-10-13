疫情反彈！青島9人染疫 900萬人大排查

十一長假剛結束，山東青島市新冠肺炎疫情出現反彈。11日新增3起無症狀感染者後，經排查又發現有九人核酸檢測陽性。當局如臨大敵，已有數百人被集中隔離觀察，當局要求5日內對全市900多萬人進行檢測，而原定11日晚舉行的青島市疫情防控情況新聞發布會突取消，引發疫情失控猜測。

觀察者網報導，青島11日新增3例新冠肺炎無症狀感染者後，青島市衛生健康委員會立即制定並已啟動全員檢測方案。目標三天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，五天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發布。

11日晚間，即可看見不少社區通知居民進行免費核酸檢測，市民們接到通知後紛紛出動，在小區連夜排隊，配合醫務人員採樣。

據報導，截至11日晚間11時，青島共發現六例確診病例，其中兩例為此前發布的無症狀感染者江某某（女）、韓某某轉歸；六例無症狀感染者。到目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與市胸科醫院高度關聯。

青島市衛生健康委員會官網12日通報，當地發現三例新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展了大規模的流調排查和分類檢測，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有在院患者及陪護人員377人，其中新增核酸檢測結果陽性九人，包括八名市胸科醫院在院患者及陪護人員、一名患者家屬，經專家組判定，其中四例為確診病例、五例為無症狀感染者。

另外，中國慈善家雜誌微信公眾號報導，原定11日晚間舉行的青島市疫情防控情況新聞發布會卻突然取消。

對此，青島市政府新聞辦工作人員表示，由於大規模的流調排查和核酸檢測範圍廣，考慮到篩查的一些數據等信息不準確可能導致失實，加上一些動態的信息在隨時變動，當晚臨時決定取消新聞發布會。

儘管官方表示「把信息摸準了再公開」，仍引起輿論猜測。