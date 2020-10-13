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英國確診破60萬 利物浦疫情最嚴峻

世界日報 / 編譯中心／綜合12日電
英國專家兼政府顧問霍比表示，英國「有一定可能」二度實施全國封鎖。（法新社）
英國專家兼政府顧問霍比表示，英國「有一定可能」二度實施全國封鎖。（法新社）

歐洲陷入第二波新冠疫情肆虐，其中英國病例增加驚人，首相強生12日提出新「3級警報系統」；但最新文件顯示，政府科學顧問早在9月21日就建議必須有短暫的封閉措施以延緩疫情，但沒有被政府採納。在野黨批評政府忽視專家意見、行動太慢，首相辦公室則表示是為了「穩健」行事。

英國近一周每日確診人數都超過萬人，12日新增1萬3972例確診，累計突破60萬例。強生12日將所有地區依風險分為「普通」、「高」或「非常高」，英格蘭多數地區的警報等級為「普通」，僅需遵守現行規定，包括禁止超過6人集會、販賣酒精店家晚上10時後宵禁。

BBC報導，利物浦是英格蘭地區唯一列為「非常高」警報的城市。有150萬人的利物浦14日起必須關閉酒吧、健身房、娛樂中心及賭場等，且禁止家庭互訪，無論是在室內或室外。但強生表示，英格蘭地區的所有學校、大學將繼續開放。

教宗近衛隊4確診 比利時擬再封城

比利時近日疫情升溫，最近一周每天平均新增逾4000人染疫，每10萬居民感染率創下歐洲第二高，專家已開始討論再次封城的可能性。

此外，梵蒂岡表示，負責保護教宗的宗座瑞士近衛隊，4名人員確診且出現症狀。這4人已被隔離，並追其密切接觸者。不過，83歲的教宗方濟各12日接見澳洲樞機佩爾（George Pell）時並未戴口罩。

歐盟擬設統一入境標準

過去幾個月，歐盟各國防疫措施不一，已對歐盟內部的人員自由流動造成影響，歐盟考慮採取統一的入境標準。歐盟委員會提議，依據各國疫情嚴重程度來繪製疫情資訊圖，分為紅色、橙色和綠色三個區域。

歐盟執委會主席范德賴恩12日表示：「如果來自綠色區域，那麼旅行將不會受到限制，但如果來自橙色或是紅色區域，那麼目的地政府可能會要求你進行病毒檢測或是自我隔離。」美聯社報導，由於目前歐洲的大多數國家的確診率均居高不下，因此多數區域應會被歸類為紅色或橙色。

大馬吉隆坡等地 行動管制2周

馬來西亞確診病例快速攀升，國防部長依斯邁沙比利12日宣布，吉隆坡及近郊從14日至27日實施有條件行動管制令，禁止跨縣工作，公園、運動中心、學校、夜店都關閉。

印尼、菲律賓疫情也居高不下，新加坡衛生部12日宣布，近期曾造訪印尼、菲國，且非新加坡公民或永久居民者，入境或過境新加坡時須附上病毒檢測陰性證明，入境後仍須隔離及篩檢。

全球疫情表
全球疫情表

新冠肺炎 COVID-19

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