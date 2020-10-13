港增11確診 專家：疫情短時間內恐急劇惡化

香港昨日新增11宗新冠肺炎確診，是連續三日錄得單位數後，再次回升至雙位數。兩個本土感染群組連續三日持續擴大，最新確診的屯門職業訓練局（VTC）青年學院18歲女學生，屬China Secret群組第三代傳播，她曾與該群組第二代傳播的確診者到港威酒店出席派對，並在發病後返校，屯門VTC及毗鄰的香港專業教育學院（IVE）均須停課14日。國寶之家群組再增兩名院友確診，累計17人染疫。有專家預計疫情會在短時間內急劇惡化，建議港府加強巡查酒吧食肆等高危場所。

大公報報導，昨日新增五宗本土個案，四宗關聯個案中，屯門VTC青年學院的女學生住上水天平邨天喜樓，她4日失去味覺，翌日最後返校，8日到門診求醫。因其所在學校與屯門IVE鄰近且共用校園設施，兩所院校均須停課14日，全校師生須檢測。

酒吧群組出現第3代感染

據報導，生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該女學生疑受友人感染，屬China Secret酒吧群組的第三代感染個案，該群組累計有14人染疫。她曾於上月27日與兩名確診者，包括早前確診的宏利職員於尖沙咀港威酒店房間聚會，連同她在內共七人，同房另有五人須隔離檢疫。

張竹君續指，與該女生在學校餐廳用膳的同學被列為緊密接觸者，她亦曾在發病前一日（3日）與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，中心正調查相關社工的戴口罩情況。

此外，葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」群組多兩名院友染疫，分別為61歲男子和52歲男子，該群組累計17名院友中招。

另一宗本地個案為59歲女子，為早前確診個案的緊密接觸者，由檢疫中心送院。

餘下的一宗本地無源頭個案為巴基斯坦裔23歲女子，她7月11日到港後曾入住駿洋邨隔離，兩次測試結果均呈陰性；8月27日到廣華醫院產子時檢測結果同為陰性。她10日因腰痛入院檢測結果呈弱陽性，並於血液驗出有抗體，其丈夫和嬰兒都須接受檢疫。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日於電台表示，疫情明顯出現反彈，認為已踏入第四波疫情，警告疫情或會在短時間內急劇惡化，未來幾個月的冬季更屬高危時期。