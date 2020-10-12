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中國本土無確診紀錄56天止步 多地警告勿去青島
山東青島再爆本土疫情，截至昨天深夜，共發現6例2019冠狀病毒疾病確診病例，也結束中國連續56天無本土確診紀錄。中國國家衛健委今天派工作組趕赴青島，多個省市也呼籲民眾勿前往當地。
此前，中國上一例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的本土確診病例，是8月16日由新疆所通報。
青島市衛健委通報，截至11日晚間11時，當地共發現6例確診病例和6例無症狀感染者。通報指，目前所有確診者和無症狀感染者都和收治境外移入確診者的青島市胸科醫院有關。
這波疫情源於青島10日檢出3名無症狀感染者，之後當地重點監測密切接觸者以及胸科醫院相關人員。截至今天中午，青島已將132名密切接觸者集中隔離觀察，當中9人的病毒核酸檢測呈陽性反應。
青島預計5天內在全市完成核酸檢測普篩，截至今天中午，已採樣27萬7968份檢體。
另外，中國國家衛健委今天也派出工作組，趕赴青島，指導當地防疫工作。
面對本土疫情再起，各地都不敢大意，山東荷澤市、濟南市，吉林白城市、舒蘭市、公主嶺市、樺甸市，遼寧大連市、丹東市，江西贛州市以及湖北省，都要求近期去過青島的民眾，須提供核酸檢測陰性證明，否則就須受檢，或接受14天的隔離觀察。
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