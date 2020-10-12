中國本土無確診紀錄56天止步 多地警告勿去青島

二○一九年十一月，一隻尋常小蝙蝠身上的冠狀病毒不知如何傳到一名、甚或好幾名人類身上。這隻病毒剛好已經能夠人傳人，或者它的進化速度很快，而冠狀病毒確實有此潛能。到了十二月，已經有一群人因為嚴重肺炎住進中國武漢市的醫院，而且不是流感引起的肺炎。

2020-10-12 13:37