新冠病毒活多久？新研究：在手機螢幕、鈔票可活28天
新冠病毒通常透過飛沫及接觸傳播，澳洲一項研究顯示，新冠病毒在實驗室條件下，可以在鈔票、手機螢幕和不鏽鋼等表面存活28天，比之前估計的時間更長。之前研究顯示，病毒可以在鈔票和玻璃表面存活兩至三天，在塑膠和不鏽鋼可存活6天。
香港電台報導，澳洲「聯邦科學與工業研究組織」最新研究發現，新冠病毒可以在20℃下，在光滑表面如手機螢幕、紙質或塑膠鈔票上存活28天，而流感病毒在相同環境下生存期是17天。
這項發表於「病毒學期刊」的研究也發現，病毒在較熱環境中存活時間較短，在一些表面上，病毒在40℃中，24小時內就不具傳染性。不過，由於紫外光已被證明可以殺死病毒，而實驗在黑暗中進行，與實際生活情況有差別，有專家批評相關研究引起公眾「不必要恐懼」。
牛津疫苗測試者 測試呈陽性
目前各國積極研發新冠疫苗，英國牛津大學及阿斯利康研發的疫苗也正在進行人體測試；不過，一名參加試驗的護士上周確診，暫時未知他注射的是安慰劑或是疫苗。
西班牙「先鋒報」報導，患病護士6月參加疫苗人體試驗，10月7日出現症狀後確診。他先前已進行過12次PCR測試，最近一次呈陽性反應。
蓬斯希望自已是在「因注射疫苗而受感染」的組別，並希望有助於證明疫苗是否有效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言