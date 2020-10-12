新冠病毒活多久？新研究：在手機螢幕、鈔票可活28天

新冠病毒通常透過飛沫及接觸傳播，澳洲一項研究顯示，新冠病毒在實驗室條件下，可以在鈔票、手機螢幕和不鏽鋼等表面存活28天，比之前估計的時間更長。之前研究顯示，病毒可以在鈔票和玻璃表面存活兩至三天，在塑膠和不鏽鋼可存活6天。

香港電台報導，澳洲「聯邦科學與工業研究組織」最新研究發現，新冠病毒可以在20℃下，在光滑表面如手機螢幕、紙質或塑膠鈔票上存活28天，而流感病毒在相同環境下生存期是17天。

這項發表於「病毒學期刊」的研究也發現，病毒在較熱環境中存活時間較短，在一些表面上，病毒在40℃中，24小時內就不具傳染性。不過，由於紫外光已被證明可以殺死病毒，而實驗在黑暗中進行，與實際生活情況有差別，有專家批評相關研究引起公眾「不必要恐懼」。

牛津疫苗測試者 測試呈陽性

目前各國積極研發新冠疫苗，英國牛津大學及阿斯利康研發的疫苗也正在進行人體測試；不過，一名參加試驗的護士上周確診，暫時未知他注射的是安慰劑或是疫苗。

西班牙「先鋒報」報導，患病護士6月參加疫苗人體試驗，10月7日出現症狀後確診。他先前已進行過12次PCR測試，最近一次呈陽性反應。

蓬斯希望自已是在「因注射疫苗而受感染」的組別，並希望有助於證明疫苗是否有效。