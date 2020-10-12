青島現新冠肺炎本土病例 將對全市民眾核酸檢測

山東青島10日檢測出3名新冠肺炎無症狀感染者，疫源疑為當地醫院。青島市官方11日宣布，將在5天內對全市民眾進行核酸檢測。至於已先檢測出結果的的11萬餘人，全數為陰性。

青島為中國旅遊大城，今年十一長假期間前往旅遊者眾多。但青島11日宣布上述疫情後，立即引起中國民眾高度關注，一些外地城市更隨即發布「如非必要，近期不要前往青島」的警示。

綜合中國媒體報導，青島市衛生健康委員會今天通報，截至11日深夜11時，青島全市共發現6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例及6例無症狀感染者，而這些病例都與青島市胸科醫院高度關聯。

青島市胸科醫院的部分獨立區域，先前有收治境外輸入的新冠肺炎病例。但在10日檢測出3名新冠肺炎無症狀感染者後，全院已告停診。

根據報導，青島市官方已制定並啟動全員檢測方案，3天內將先對市南、市北、李滄、嶗山、城陽等5區民眾全面進行核酸檢測；5天內完成其他區民眾的檢測。山東省官方則已調集全省力量，前往青島支援。

在此之前，青島市已先針對全市部分相關人員進行核酸檢測。根據通報，已清查密切接觸者的密切接觸者76人，已得出結果的34人均為陰性；清查一般接觸者810人，已得出結果的485人也均為陰性。

同時，青島還清查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員共14萬3893人，全部完成採樣，已得出結果的11萬4862人均為陰性。

青島市官方對這波疫情頗為重視，下令儘快查清傳染源，清楚來龍去脈，科學精准做好防控工作。並加強對所涉醫院和居住社區管控，抓好重點人群管理，堅決切斷傳染途徑。