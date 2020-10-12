一切早有預警 2013年中美兩國各有實驗室找到新冠肺炎病源

一切早有預警

二○一九年十一月，一隻尋常小蝙蝠身上的冠狀病毒不知如何傳到一名、甚或好幾名人類身上。這隻病毒剛好已經能夠人傳人，或者它的進化速度很快，而冠狀病毒確實有此潛能。到了十二月，已經有一群人因為嚴重肺炎住進中國武漢市的醫院，而且不是流感引起的肺炎。

直到隔年一月二十日，中國才對外承認該病具有傳染力，在此之前則未積極採取行動阻止新病毒擴散。當時武漢的病例已經增加許多，三天後為了控制疫情不得不封城，然而病毒早已擴散到全中國和其他國家。這種病毒被命名為SARS-CoV-2（新型冠狀病毒，簡稱新冠病毒），因為它跟二○○三年險些失控的另一種病毒很像。如各位所知，新冠病毒感染症被稱為Covid-19（新冠肺炎）：co代表冠狀（corona），vi代表病毒（virus），d代表疾病（disease），19是該病爆發的年份。一般就直接稱這種病毒為冠狀病毒。

武漢封城之後三個月，全球約二十億人口也陷入某種形式的封鎖狀態。每個人、每個地方都可能感染病毒，但有效療法屈指可數，疫苗也無法保證近期就能問世。

新冠肺炎影響了整個人類世界。這場全球大流行病就像一隻大狗，把複雜又脆弱的人類社會咬在嘴裡甩來甩去。許多人因它而喪命，死亡人數持續增加，有些是因為不敵病毒，有些則是因為長期貧困、政治和經濟受創、醫療系統不堪負荷（將成為這場瘟疫留下的後遺症）而倒下。人類社會的某些層面將因此惡化，有些或許會得到改善，但無論是哪一種，情況都將永久改變。

這段時間以來，鋪天蓋地的新聞報導、即時分析、令人心痛的第一線消息、改來改去的政府命令、新的醫學知識將我們給淹沒。此外，還有或許是史上最驚人的科學研究也大量且快速湧出，全都設法要預知疫情接下來的發展，找出減輕這場災難的方法。

以上這些大家都已經知道了。

儘管如此，我們還是要問：這場全球大流行疾病怎麼會發生？畢竟現在已經是二十一世紀，世上很多地方都有特效藥、抽水馬桶、電腦和跨國企業。人類已經不再死於瘟疫。

萬一公衛系統失守

可悲的是，如今我們都知道事實不然。但對於像我這樣靠寫文章探討疾病維生的科學記者來說，更教人難過的是，這場全球浩劫其實來得並不意外。科學家數十年來不斷提出警告，而且一次比一次急迫。然後我們這些記者再將他們的警告傳達給大眾：一場大流行病即將爆發，我們卻未做好準備。

我們怎麼會落到這步田地？簡而言之，地球上的人口愈來愈多，很多人為了求得溫飽和居住空間，對自然生態造成愈來愈大的壓力。這也表示要開墾窩藏新疫病的蠻荒地區，並以可能孕育疫病的方式增加食物產量。新冠肺炎、伊波拉和其他更可怕的傳染病，都源自人類對自然森林的破壞。令人擔憂的流感病毒和超級細菌（具抗生素抗藥性）來自家禽家畜。然而我們卻輕忽問題，未能投資種種有助於防治傳染病的建設，包括公共衛生、合理的工作與居住環境、教育制度。

更甚者，當愈來愈多人湧入城市，全球貿易往來和旅遊活動日漸頻繁，各國比過去更加緊密相連之際，新病原對人類造成的衝擊也益形擴大。因此，一旦公衛系統崩潰，傳染病遍及各地，病毒便開始蔓延橫行。人類雖然有戰勝疾病的豐富經驗，但治理系統混亂無章、國際間缺乏究責機制，以及許多國家長期以來的貧窮問題都導致防線失守、疫情失控。

儘管如此，大家都知道我們需要什麼：深入了解可能大流行的傳染病、快速察覺爆發的新傳染病，以及找到及時因應的辦法。這些我都會在本書中一一探討。然而截至目前為止，我們並未能在最迫切的時刻採取有效的策略。

（本文出自《世紀病毒COVID-19》，未經同意禁止轉載。）

人類對病毒仍毫無防備

早在二○一三年，中美兩國各有實驗室投入研究一系列幾乎可以肯定就是新冠肺炎病源的蝙蝠病毒。他們立刻察覺其中的危險。一間實驗室稱這些病毒處於「大流行前」（pre-pandemic），「未來可能在人類社群中爆發」。另一間實驗室則表示，該病毒「依然是全球公共衛生的一大威脅」。

但當時並未採取任何行動。原本我們可以更深入了解那些病毒、研發疫苗、嘗試各種實驗和療法、研究這些病毒是如何傳給人類，並進一步將之撲滅。可惜什麼都沒有做。即便當時威脅已經成形，卻沒有人認真以待並負起責任。

一旦這些病毒擴散全球，我們需要用來對抗它們的東西何其多。如今威脅成真，不用說你我都知道缺了什麼：檢測試劑、呼吸器、藥物、疫苗、醫護人員的防護裝備。還有利用檢疫和隔離的古老方法阻止病毒擴散的計畫、減輕經濟衝擊的方案、及時防堵病毒以期不需用到上述措施的方法。專家和政府已經密集討論如何防範大流行病將近二十年，我們卻還是沒有做好準備。

這種病毒過去和現在都不是唯一威脅人類的病毒，而我們對其他病毒同樣毫無防備。二○一三年，科學家發現類冠狀病毒的那一年，我為《新科學人》（New Scientist）撰寫了一篇文章，文中描述我走訪彼時仍簇新的世衛組織指揮中心，並論及若引得人心惶惶的H7N9禽流感大流行起來會是何種光景：

按照目前的情況，世衛組織高層會在戰略指揮中心眼睜睜看著H7N9禽流感蔓延各地。屆時資訊將從各方湧入，死亡人數不斷增加。各國政府都會收到疫苗和藥物供不應求的回報。他們將發表聲明、召開簡報會、投入研究、要求大眾勤洗手和待在家。不過他們多半只會束手無策地看著這一切發生。

很熟悉嗎？尤其是勤洗手和待在家的部分？

這不是要說我先知，因為我確實不是。其他記者和科學家也說了一樣的話，甚且說得更多。早在一九九二年，美國頂尖的傳染病學家就警告政府留意「新興傳染病」，並表示：「致病微生物……造成的威脅將繼續存在，未來幾年甚至可能增強。」

聽起來或許過於含蓄謹慎，即使是出自科學家的口中，這是因為他們擔心更強烈的語言會引來懷疑。多年之後，情勢幡然改變。

並非沒有人聽到這些警告。之後幾年，人們多少都抱持著「傳染病將會爆發」的心理準備。「瘟疫」成了常用的文化元素，在《危機總動員》、《全境擴散》、《我是傳奇》等電影中以不同的科學和娛樂比例呈現，連殭屍都出現了。也有人建立傳染病監測系統，擬定新的國際規約，投入各種病毒研究。少數國家還訂出大流行病的因應計畫，但都只是紙上談兵。實際上，當疫情爆發、封鎖開始時，很多地方馬上陷入瘋搶衛生紙的亂象。

（本文出自《世紀病毒COVID-19》，未經同意禁止轉載。本文作者為 黛博拉•麥肯齊，譯者：謝佩妏、黃薇菁）