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全球疫情無緩解跡象 WTO不鼓勵再封城

世界日報 / 編譯徐薏茹／綜合11日電
美國因新冠入院的人數攀升，但WTO不鼓勵再封城。 路透社
美國因新冠入院的人數攀升，但WTO不鼓勵再封城。 路透社

美國因新冠肺炎染疫住院的人數仍持續攀升，巴西及印度情況也相當不樂觀，全球各地的疫情並無緩解的跡象，但世界衛生組織(WTO)表示不鼓勵封城來控制疫情。

美國7月的新冠肺炎染疫住院人數高達近6萬人，上個月人數掉了逾五成，但自從9月20日下降至低於2萬9000人以來，每天入院治療的人數持續增長，達到將近3萬5000人。

根據約翰霍普金斯大學截至10日的數據，全美有11州創下七天內確診人數新高。但有些州長仍不為所動，南達科他州每日確診病例、住院甚至死亡人數都在增長，然而州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)卻強調南達科他州的醫療體系並不會因為疫情而崩潰。

全美已連續第四天出現5萬多個新病例，自從美國第一個病例確診以來，已累計超過770萬人確診，將近21萬5000人死亡。微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)警告美國，若新冠檢測方式沒有進步，就得準備面對更多的死亡案例。

在大西洋另一端，英國首相強生(Boris Johnson)周一可能會實施更嚴厲的限制令，倫敦衛生與熱帶醫學院的教授梅德利（Graham Medley）警告情況仍然嚴峻。

截至10日晚，巴西的死亡人數已經突破15萬人，僅次於美國，然而巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)卻與川普一樣，淡化疫情的嚴重性，無視社交安全距離原則，還鼓勵政治遊行示威。與川普相同，波索納洛也曾感染新冠肺炎。另外，印度的總感染人數已經超過700萬，僅次於美國。

儘管如此，WTO卻不鼓勵各國以封城做為控制疫情的主要手段，WTO一名官員表示封城的目的只有在為了爭取更多時間來整頓資源，保護筋疲力盡的醫療人員時才有其必要。

新冠肺炎 COVID-19

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