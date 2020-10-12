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紐約公校染疫增67% 近半學生完全線上上課

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導

紐約市新冠疫情近幾周來反彈，適逢全市公校一周前全面恢復實體課，數據顯示，全市公校師生新冠確診人數上周激增67%；有教師表示學生的出勤率已大幅降低，諸多學校有超過一半學生選擇完全上網課。

根據市教育局(Department of Education)統計數據，自公校教學樓9月8日開放以來，共有305人新冠檢測呈陽性，包括207名教師和98名學生；相比之下，一周以前的確診總人數僅183人，意味上周就有62名老師和60名學生確診，總人數比前一周增加67%。

此外，據「紐約郵報」報導，儘管目前教育局仍拒絕公布公校學生的出勤情況，但已有不少公校教職員表示，上周學生的出勤率已很低；一名布碌崙(布魯克林)的高中教師表示，學校的情況可用「鬼城」形容，「非常安靜」，每堂課的學生只有區區數人，而且很多學生在實體課上也只是觀看教學視頻，甚至有學生在學校用手機看視頻上課。

也有教師表示，教育局統計學生的出勤率有「注水」嫌疑；據教育局的要求，若學生選擇的是混合教學，但上課當天卻在家上網課，也須算作學生到校；目前已有愈來愈多的人選擇轉回完全線上上課。數據顯示，選擇完全上網課的學生已接近全市公校學生總數的50%。

不過，市長白思豪(Bill de Blasio)一直堅稱學校並未出現防疫問題，因為市府的疫情監控數據顯示，公校系統的檢測陽性率非常低；此前根據州長葛謨(Andrew Cuomo)的防疫新規，防疫區已有169所公校關閉，其中66所位於聚集防疫區、87所位於警戒區、16所位於預防區，所有學校將關閉至10月21日，州府和市府屆時將根據疫情發展再行決定是否延長。

布朗大學經濟學教授奧斯特(Emily Oster)對全美47州的20萬名中小學生進行的研究和統計，發現學生的感染率僅為0.13%，而教職員工的感染率僅為0.24%，因此認為中小學復課並不會造成疫情大規模傳播。

奧斯特表示，葛謨要求疫情反彈地區關閉學校的命令沒有數據支持，「民主黨人口口聲聲說依據科學防疫，指責川普反科學，這種說法恐怕站不住腳。」對此，州長辦公室表示，學校為大規模聚集場所，傳染風險較高，州府已在推動對學校大規模檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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