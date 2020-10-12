專家：港高危點若失控 入冬隨時萬人染疫逾千死
香港新冠肺炎疫情仍未斷尾，昨日新增7宗確診個案中，3宗為輸入個案，4宗與早前個案有關，雖然已連續第二天無不明源頭個案，但港府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，食肆、酒吧及院舍等高危控制點未切實執行社交距離限制措施，加上冬季將至，病毒活躍度趨升，他警告若高危控制點繼續不受控，「（冬天）幾萬人出事（確診），而死亡人數一定隨時過千。」
新增7宗確診4宗本土
文匯報報導，袁國勇昨日出席電台節目時表示，香港目前仍持續有零星本土個案，確診數目未試過「清零」14至28日，相信香港現時處於「第三波疫情尾聲的延續」。
袁國勇指出，食肆、酒吧、街市、院舍和教會等處所都屬於高危控制點，然而這些處所不少未有切實執行社交距離限制措施。他舉例：「我早前曾到蘭桂坊視察，酒吧基本上沒有執行每桌人數限制、執專員等措施……，場內音樂聲量大，有顧客行來行去、除口罩後大聲說話。我亦都去巡視過食肆，基本上所有我們提出的措施都沒有落實到。」
港或明年7月疫苗才夠
袁國勇強調，控制疫情需要社會齊心協力，港府與市民都不可放鬆，加上香港漸踏入冬季，疫情或加劇，「以流感經驗，愈低溫、病毒載量會愈高，新型冠狀病毒可能都一樣。而最近的病人病毒量都高，冬天要做好高危地區（處所）的控制。」倘若高危處所未能落實預防措施，他相信冬季或大爆發，「幾萬人出事（確診），而死亡人數一定隨時過千。」
他相信，明年9月至10月香港才有望全民接種新冠肺炎疫苗，屆時才可望「打完仗」。「我相信美國或英國明年3月至4月才全民接種，而香港延至6月至7月才可能有足夠疫苗，如果全民接種第一劑起碼要明年9月至10月，即是我們要捱多一年。」
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