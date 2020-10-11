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山東青島增3例無症狀感染者 與一收治醫院有關

中央社 / 台北11日電
中國10日無新增COVID-19本地確診，但山東省青島市新增的3例無症狀感染者，和當地一間收治境外移入確診者的胸科醫院有關。目前這間醫院已經停診，正調查感染源頭。 圖／美聯社
中國10日無新增COVID-19本地確診，但山東省青島市新增的3例無症狀感染者，和當地一間收治境外移入確診者的胸科醫院有關。目前這間醫院已經停診，正調查感染源頭。 圖／美聯社

中國10日無新增COVID-19本地確診，但山東省青島市新增的3例無症狀感染者，和當地一間收治境外移入確診者的胸科醫院有關。目前這間醫院已經停診，正調查感染源頭。

中國10日新增21例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，持續未新增本地確診病例。不過青島新增的3例無症狀感染者，再度拉起防疫警報。

青島市衛健委11日發布通報指，當地新增的3例無症狀感染者經流行病學調查，和專家組初步判斷，與青島市胸科醫院相關，而這間醫院部分獨立區域承擔收治境外移入確診者的任務。

通報指出，其中一名無症狀感染者韓姓男子9月9日在這間醫院治療肺結核，10月4日出院。之後10月10日接受病毒核酸檢測時結果呈現陽性。

另一名無症狀感染者江性女子7月底至9月底在同一間醫院擔任陪護，10月10日驗出陽性。而最後一名無症狀感染者，是江姓女子的丈夫。

陸媒健康時報引述青島市胸科醫院人員指出，醫院已經停診。另外，3名無症狀感染者的住宅已經封閉，但並未封鎖整個社區。

報導引述胸科醫院人員表示，院內收治的確診者和其他患者是分開的；而醫護及工作人員每14天會接受一次核酸檢測，目前沒有醫護人員遭感染。另一名孫性醫師則表示，院方正配合調查，「目前沒有出現院內感染的情況」。

新冠肺炎 COVID-19

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