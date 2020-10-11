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疫情不止…巴西15萬人不治 哥倫比亞逾90萬確診

世界日報 / 編譯中心／綜合10日電
哥倫比亞確診感染新冠肺炎突破90萬大關，波哥大民眾戴著口罩下棋。（歐新社）
哥倫比亞確診感染新冠肺炎突破90萬大關，波哥大民眾戴著口罩下棋。（歐新社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至10日晚，全球至少107萬人病歿，超過3708萬例確診。世衛組織通報，全球9日新增超過35萬例新冠肺炎確診，再創單日新高，光歐洲就占10.9萬人；拉丁美洲方面，巴西已超過15萬人染疫不治，哥倫比亞則累計超過90萬例確診。

在美洲，南美最大國家巴西計確診病例排名全球第3高，衛生部10日通報，過去24小時新增559人染疫不治，累計15萬198人死亡，突破15萬大關。哥倫比亞10日則累計90萬2747人確診，突破90萬大關，累計2萬7660人不治。

哥倫比亞於3月分展開超過5個月的防疫封城，並於9月開始實施更寬鬆的「選擇性」隔離檢疫措施，容許在餐廳用餐及國際航班起降。一般預料，前述措施將會實施到10月底。當局仍禁止音樂會和其他大型活動，並維持水陸邊界關閉。

法、俄、波蘭、荷蘭 確診單日新高

在歐洲，法國10日通報新增2萬6896人確診，是疫情爆發以來單日確診首度突破2萬6000例，創下單日新高，累計確73萬2434例確診，又有197名病患死亡。

英國通報新增1萬5166人確診，81人不治。愛爾蘭方面，今天通報1012人確診，是自疫情爆發以來單日最高紀錄，較過去一周平均值幾乎倍增。

俄國10日新增1萬2846例確診，是疫情爆發以來單日新高。波蘭10日通報新增5300起確診病例，再創新高。同時，波蘭新的防疫限制措施已開始生效實施，包括民眾外出必須一直戴著口罩。

荷蘭10日新增6500例確診，也是單日最高紀錄；荷蘭政府曾警告，如果本周末染疫和入院治療人數沒有減少，將必須在全國實施新的防疫限制措施。

義大利早前強制在戶外戴口罩，並從疫情爆發以來首度警告，由於醫院塞爆，醫療體系面臨「嚴重問題」。德國10日新增4721起確診病例、15人病歿，出動軍人在疫情新熱點協助追蹤接觸史。

伊朗德黑蘭 強制戴口罩

伊朗爆發第3波疫情，總統羅哈尼10日宣布，首都德黑蘭公共場所今天起強制戴口罩，違規者將會被處以罰款。伊朗是中東地區疫情最嚴重國家，今天新增3875人確診感染、195人病故。

全球疫情表
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