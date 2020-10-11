美單日近6萬確診 引發冬季疫情隱憂

全美9日新增超過5萬7000起新冠病毒確診感染個案，達到將近兩個月以來最多；每日新增個案已經連續三天超過5萬起；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美總計超過770萬人確診，死亡個案也已超過21萬4000起。數十個州新增個案都越來越多，可能是疫情讓今年冬天變得既漫長又艱困的首個跡象。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)則指出，全美住院新冠肺炎患者約有3萬5000人，較一周前的3萬人有所增加，但已經遠低於疫情爆發最初幾個月的數字；4月中旬全美住院新冠肺炎患者達到將近6萬人的高峰，並於7月中旬再次達到峰值。

專家先前曾希望，到了秋天，每日新增個案數量可以減少；而如今感染率這麼高，給新冠病毒更多渠道能在冬天傳播，而屆時各種呼吸道病毒也更容易傳播。

研發常被引用的新冠肺炎疫情模擬預測模型的資料科學家顧悠揚(Youyang Gu)預估，到了11月1日，死亡個案恐逼近23萬1000起。

華盛頓大學(UW)的一個模型則預估，到了明年元旦，死亡個案恐逼近36萬3000起，而每日新增死亡個案數量更恐超越今春曾出現的高峰。

就連最近數月個案數量全國最少的幾個州，如新澤西州與紐約州，感染人數都在激增，中西部和大平原地區更成為新的疫情重災區。

如今全美平均每日新增4萬7000例，較兩周前增加12%；眼看較寒冷的冬季月份將至，屆時新冠病毒恐藉由乾燥的空氣以及花較多時間從事室內活動的民眾進行傳播。

哈佛大學傳染病動態中心助理教授米納(Michael Mina)說：「我們每天仍出現數萬起確診個案，也許其實還有數十萬起，表示我們可能面臨大量的小型疫情準備爆發；我們可能會看到個案大規模暴增，跟目前為止的疫情比起來可能會是小巫見大巫。」

新增個案數量於9月開始增加，部分專家認為原因包括各級學校重新開放校園、勞工節前後民眾活動增加、對於社交距離與戴口罩感到疲勞、也有部分民眾因為天氣變冷而回到室內，以及部分州解除商家防疫限制等。