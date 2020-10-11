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新冠疫情全球反撲但致命性減弱 死亡率下降

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合10日電
歐美的新冠疫情回溫，確診病例再度猛增，不過截至目前的情況顯示，病毒的致命性較春季有所減弱；圖為加州的新冠病毒檢測站。(美聯社)
歐美的新冠疫情回溫，確診病例再度猛增，不過截至目前的情況顯示，病毒的致命性較春季有所減弱；圖為加州的新冠病毒檢測站。(美聯社)

一般認為新冠病毒疫情會在冬季再次大規模爆發，然而整個歐洲及北美地區，新一波疫情已經到來，而且比預期更加嚴厲；但到目前為止，死亡數字反而低於今年初疫情初起時，當時每天都有成千上萬人死亡，連停屍間也不足應付。

專家認為，新一波疫情反撲雖更厲害，但死亡人數反少的原因，包括確診者較多是屬於年輕、健康的一群，更重要是有較佳的治療方法及大量的檢測。

歐洲國家今春疫情大爆發後一度緩和下來，長期封城陸續解除以重啟經濟，結果不少隱形患者將病毒擴散，西班牙、法國和多個歐洲國家的感染率在8月開始攀升。

白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)日前在麻州的記者會上說，人們放鬆了警惕使新一波疫情出現，因此人們不僅在公共場所，甚至私人場所，包括在家中都應持續加強戒備。她指出，人們在與認識的人在一起時，通常會認為對方沒受感染而放鬆警惕，但實際並非如此，社區傳播未能停下來正是這個原因。

不過令人稍為安慰的是，歐洲新一波疫情沒有之前那樣致命，例如過去一個月，法國的死亡率為0.5%。

衛生官員指出死亡率下降的原因除了患者多是年輕人，有更好的治療方法和大量檢測之外，另一個是當時估計過高，世衛組織曾預估全球約有十分之一的人會受感染，那等於超過7.5億人，但實際遠超現在官方總數(約3700萬)的20倍。同時確切的死亡率，也大大低於估計。

現在透過更多的檢測，衛生當局可以更好地了解新冠病毒的殺傷力，歐洲國家可以實行局部封鎖，而毋須全面封城來應對新冠病毒。

新冠肺炎 COVID-19

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