中國新增15例新冠肺炎確診 都是境外移入
中國國家衛生健康委員會今天通報，新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，都屬境外移入個案。
新華社引述中國國家衛健委消息說，9日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，均為境外移入病例（四川5例，陜西3例，天津2例，遼寧2例，上海2例，廣東1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
當天新增治癒出院病例15例，解除醫學觀察的密切接觸者857人，重症病例與前一天持平。
境外移入現有確診病例206例（其中重症病例1例），現有疑似病例4例。累計確診病例2987例，累計治癒出院病例2781例，無死亡病例。
截至9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例206例（其中重症病例1例），累計治癒出院病例8萬696例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5536例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者83萬9771人，尚在醫學觀察的密切接觸者8164人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者39例（均為境外移入）；當天無轉為確診病例；當天解除醫學觀察16例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者380例（境外移入378例）。
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