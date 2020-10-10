美單日確診5.6萬例 中西部新增創新高 東北部疫情失控

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美新冠病毒確診感染個案已超過760萬例，逾21萬3000人死亡；全美8日單日新增逾5萬6000例，為8月中旬以來最多；不僅中西部出現疫情爆發以來新增個案最高紀錄，連原本已控制住疫情的東北部，個案也有所增加。

威斯康辛州8日破紀錄新增逾3000例確診個案；當地衛生福利廳指出，該州七日平均新增2381例；伊利諾州8日也新增逾3000例，為一個多月來首見。

北卡羅來納州則新增超過2400例，接近該州在7月疫情高峰期達到的水準。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，全美各地在接下來四周內可能出現更多住院患者。

路透分析指出，中西部12州8日共計破紀錄新增1萬6807例，其中又以中西部的北部地區增幅最大；中西部新冠肺炎住院患者人數也於8日達到連續四天創新高，如今更超過8000人。

全美將近3萬4000人感染新冠病毒後住院，為9月4日以來最多。

密西根州新冠肺炎住院患者於8日達918人，比前一天的687人大幅增加；威斯康辛州新冠肺炎住院患者人數於8日創新高後，將在密爾瓦基市(Milwaukee)外建立一座野戰醫院。

今春遭新冠病毒重創、並於今夏成為控制感染楷模的東北部地區，如今卻出現第二波疫情爆發的跡象。

紐約市平均每日新增個案數量如今超過500例，為6月以來首見。

紐約州新冠肺炎住院人數持續增加，從上月的400多攀升至本月8日的779人；感染率也從夏末多數時間的不到1%，攀升至本周的超過1.1%。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在記者會上說，當地新冠病毒相關住院患者增至652人，為8月6日以來最多，其中148人住進加護病房，52人使用呼吸器。

該州新冠病毒感染率也增至將近兩倍，達到每10萬人當中就有將近八例；各城鎮決定關閉公園與野餐地點，規勸民眾避免群聚。