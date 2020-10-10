快訊

蔡政府掛保證吃萊豬不會死 醫：何不提倡吃蟑螂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美單日確診5.6萬例 中西部新增創新高 東北部疫情失控

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合9日電
全美新冠病毒確診感染個案已超過760萬例，逾21萬3000人死亡。 美聯社
全美新冠病毒確診感染個案已超過760萬例，逾21萬3000人死亡。 美聯社

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美新冠病毒確診感染個案已超過760萬例，逾21萬3000人死亡；全美8日單日新增逾5萬6000例，為8月中旬以來最多；不僅中西部出現疫情爆發以來新增個案最高紀錄，連原本已控制住疫情的東北部，個案也有所增加。

威斯康辛州8日破紀錄新增逾3000例確診個案；當地衛生福利廳指出，該州七日平均新增2381例；伊利諾州8日也新增逾3000例，為一個多月來首見。

北卡羅來納州則新增超過2400例，接近該州在7月疫情高峰期達到的水準。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，全美各地在接下來四周內可能出現更多住院患者。

路透分析指出，中西部12州8日共計破紀錄新增1萬6807例，其中又以中西部的北部地區增幅最大；中西部新冠肺炎住院患者人數也於8日達到連續四天創新高，如今更超過8000人。

全美將近3萬4000人感染新冠病毒後住院，為9月4日以來最多。

密西根州新冠肺炎住院患者於8日達918人，比前一天的687人大幅增加；威斯康辛州新冠肺炎住院患者人數於8日創新高後，將在密爾瓦基市(Milwaukee)外建立一座野戰醫院。

今春遭新冠病毒重創、並於今夏成為控制感染楷模的東北部地區，如今卻出現第二波疫情爆發的跡象。

紐約市平均每日新增個案數量如今超過500例，為6月以來首見。

紐約州新冠肺炎住院人數持續增加，從上月的400多攀升至本月8日的779人；感染率也從夏末多數時間的不到1%，攀升至本周的超過1.1%。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在記者會上說，當地新冠病毒相關住院患者增至652人，為8月6日以來最多，其中148人住進加護病房，52人使用呼吸器。

該州新冠病毒感染率也增至將近兩倍，達到每10萬人當中就有將近八例；各城鎮決定關閉公園與野餐地點，規勸民眾避免群聚。

東北部地區出現第二波疫情爆發的跡象，紐約州的疫情增長點主要在猶太裔社區，許多民眾不願戴口罩，造成病毒傳播風險。Getty Images
東北部地區出現第二波疫情爆發的跡象，紐約州的疫情增長點主要在猶太裔社區，許多民眾不願戴口罩，造成病毒傳播風險。Getty Images

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港5星級酒店爆疫 100住客急撤 300員工送檢

探索新聞／家暴目睹兒童1年6萬 隱形受害黑數多

國內疑似失智等待檢查時間長 醫師呼籲相關單位正

印度無症狀個案自費採檢確診 研判染疫3週以上

相關新聞

美單日確診5.6萬例 中西部新增創新高 東北部疫情失控

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美新冠病毒確診感染個案已超過760萬例，逾21萬3000人死亡；全美8日單日新增逾5萬6000例，為8月中旬以來最多；不僅中西部出現疫情爆發以來新增個案最高紀錄，連原本已控制住疫情的東北部，個案也有所增加。

歐洲對第二波疫情措手不及 捷克6月還開趴慶祝疫情結束

美聯社報導，歐洲沒能從第一波新冠肺炎疫情學到教訓，第二波疫情在流感季節來臨前就造成重創，加護病房再度爆滿，酒吧也暫停營業...

西班牙疫情反彈！ 強制封鎖馬德里15天

全球新冠疫情未歇，西班牙政府9日不顧地方當局反對，宣布首都馬德里和附近地區進入緊急狀態，強制實施局部封城措施，東歐則有多國單日確診創新高。

香港5星級酒店爆疫 100住客急撤 300員工送檢

香港疫情再度反彈，昨日新增的8宗確診個案中，7宗為本地個案，當中一宗源頭不明。其中，五星級酒店尖沙咀帝苑酒店出現集體感染，繼早前酒店內一名越南餐廳男侍應確診後，昨日再多3名男員工確診，位於酒店B3層的男更衣室疑是感染源頭。酒店300多名男員工均被列為密切接觸者送往檢疫，整棟酒樓暫時休業14天消毒，100多名住客獲安排撤離到其他酒店。但傳染病專家指出，住客四散，有可能令病毒傳播到更多的酒店。

全球單日確診再創新高！逾35萬人染疫 歐洲病例數狂增

世界衛生組織（WHO）9日通報，全球過去24小時新增逾35萬例確診個案，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，光歐洲單日染疫人數...

平均快5天復原！吉利德：本月瑞德西韋全球供應量充足

美國藥廠吉利德科學執行長歐戴9日說，本月底前都有足夠的瑞德西韋可給全球住院的新冠肺炎患者使用。

圖表看疫情／新冠肺炎全球超過106萬人病歿 逾3659萬例確診

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少106萬3346人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），超過3659萬5740例確診。

東歐多國單日確診創新高 俄羅斯新增1萬2126例

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在東歐升溫，俄羅斯、烏克蘭及波蘭今天皆通報創下單日新高的確診人數。捷克則在昨...

南韓政府11日宣布 是否調整保持社交距離措施

韓國國際廣播電台報導，韓國中央防疫對策本部表示，以9日0時為準，韓國新增54例新冠確診病例，為本月最少的一天。新增病例減...

直到9月大限前仍拒絕 中國為什麼「轉彎」加入COVAX？

中國外交部周五(10月9日)表示，中國已經加入了全球COVAX，新冠肺炎疫苗實施計劃。這項計劃旨在向中低收入國家提供新冠疫苗的劑量。

新增3例境外移入確診者 首見烏克蘭籍個案

國內今天新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為菲律賓籍20多歲男性(案525)、菲律賓籍30多歲女性...

熱門新聞

國慶俏麗短髮韓裔主持人魯水晶引熱議 網揭是談話性節目班底

影／國慶晚會5萬人看郵輪出基隆港超震撼 揮手加尖叫

金門戰車殉職車長家屬招魂沒「應杯」 直到長官下令才喚回

總統府直播／今年國慶大會表演活動 有三個第一

金門戰車殉職車長今天火化 母親哭喊：「阮足嘸甘」

直播／國慶文告全文 蔡英文：感念國軍付出 有決心維持兩岸關係穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。