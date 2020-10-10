香港5星級酒店爆疫 100住客急撤 300員工送檢

香港疫情再度反彈，昨日新增的8宗確診個案中，7宗為本地個案，當中一宗源頭不明。其中，五星級酒店尖沙咀帝苑酒店出現集體感染，繼早前酒店內一名越南餐廳男侍應確診後，昨日再多3名男員工確診，位於酒店B3層的男更衣室疑是感染源頭。酒店300多名男員工均被列為密切接觸者送往檢疫，整棟酒樓暫時休業14天消毒，100多名住客獲安排撤離到其他酒店。但傳染病專家指出，住客四散，有可能令病毒傳播到更多的酒店。

新增8宗本地占7 社區警訊

香港9日新增8宗新冠肺炎確診個案，7宗屬本地感染個案，包括3名尖沙咀帝苑酒店員工。該酒店接獲衛生署通知，所有住客要離開，酒店停業14日，300名員工要接受檢疫。圖為尖沙咀帝苑酒店員工帶齊行裝準備登上旅遊巴前往檢測中心。(中新社)

文匯報報導，昨日新增的8宗確診個案中，除一宗為印度返港的輸入個案外，其餘7宗為本地個案，另有少於10宗初步確診。本地個案比例直線上升，食物及生局副局長徐德義昨日在疫情簡報會上承認情況是一個「警號」。

他指出，香港已連續10天出現不明源頭個案，由本月2日至8日的一個星期，本地及本地相關個案占比高達55%，較上一星期前的20%有顯著回升，而不明源頭個案比例亦升至19%，顯示社區存在隱形傳播鏈。

帝苑3男工確診 源頭疑更衣室

據報導，9日的本地相關個案中，有3名確診者是尖沙咀帝苑酒店的男員工，生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該酒店先後有4名確診者都是男性員工，中心調查發現，「因為工作要穿制服，他們都會使用酒店B3層的男更衣室，懷疑較大可能在該處感染。」故酒店300多名男員工均被列為密切接觸者送往檢疫。

張竹君強調，感染者亦均為員工，並無住客，判斷住客染疫風險不高。

呼吸系統科專科醫生梁子超則質疑政府的安排。他指出，即使新增的確診個案都是員工，住客亦有曝露於病毒的風險；目前風險未明就容許他們四散入住其他酒店，有可能令病毒傳播到更多的酒店。