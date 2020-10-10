西班牙疫情反彈！ 強制封鎖馬德里15天

全球新冠疫情未歇，西班牙政府9日不顧地方當局反對，宣布首都馬德里和附近地區進入緊急狀態，強制實施局部封城措施，東歐則有多國單日確診創新高。

中央社引述法新社報導，西班牙衛生部長伊亞在緊急內閣會議後宣布：「政府決定宣布緊急狀態，為期15天。」馬德里地方法院8日作出裁定，推翻中央政府強制對首都和附近地區450萬人口實施防疫限制措施。西班牙政府於是決定召開內閣會議做出回應。

另據路透報導，新冠疫情在東歐升溫，俄羅斯9日通報新增1萬2126例確診，創下單日確診新高，使得全國染疫總數來到127萬2238例。烏克蘭過去24小時新增5804例確診，也創下單日新高，已是連續第3天。

波蘭通報創單日紀錄的4739起確診，迄今已通報11萬6338人確診、2919人病逝。根據捷克衛生部9日數據，境內迄今累計10萬757人確診、869人喪生。在東南歐巴爾幹半島，保加利亞官方通報516例確診，創下自3月爆發疫情以來新高。

瑞士公共衛生機構9日公布數據顯示，瑞士和列支敦斯登新增1487人染疫，創下單日最高紀錄，境內確診累計6萬368例，死亡病例增加3人至1794人。

拉丁美洲方面，巴西疫情雖然出現趨緩跡象，不過8日確診病例突破500萬例，病故人數直逼15萬人，專家表示仍不能掉以輕心。過去1周來，每日平均染疫病故人數為610人，先前6到8月間每日病故人數鮮少低於千人。同時，過去1周來每日新增病例平均約在2萬7000例左右，反觀9月初時，每日新增病例均高於4萬例。