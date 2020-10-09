香港新增8人染疫 累計確診5169例

香港今天新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，至今累計5169例。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會公布，新增確診中，1例由印度移入，另外7例為本土傳播，其中1例源頭不明。

此外，新增確診者中，3人是九龍尖沙咀東部帝苑酒店的員工，連同之前的1名確診者，該酒店迄今已有4名員工染疫。

食物及衛生局副局長徐德義說，近10天來，本地每天都有不明源頭的確診個案，反映出社區有隱形患者。他說，如果疫情惡化，政府可能會收緊防疫措施。