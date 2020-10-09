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香港帝苑酒店員工染疫 50餘人隔離

中央社 / 香港9日電

香港著名5星級帝苑酒店1名員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎），酒店50多名員工因此需要接受隔離檢疫14天。

綜合本地媒體報導，此外，酒店也自今天起停業14天，期間將進行消毒及清潔。

政府衛生部門昨天通知酒店，指酒店1名員工確診，勒令酒店疏散住客，並自今天中午起停業14天。

酒店住客已於中午全部遷出，不必接受隔離檢疫，但酒店50名員工需接受隔離，衛生部門下午已派人到酒店接載員工到檢疫中心。

據最新報導，帝苑酒店確診員工是西餐廳Sabatini的服務員。

新冠肺炎 COVID-19

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