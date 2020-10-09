直到9月大限前仍拒絕 中國為什麼「轉彎」加入COVAX？

中國外交部周五(10月9日)表示，中國已經加入了全球COVAX，新冠肺炎疫苗實施計劃。這項計劃旨在向中低收入國家提供新冠疫苗的劑量。

中國外交部發言人華春瑩在聲明中說:「中方鄭重承諾，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。」

她強調，雖然「中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力」，但還是決定加入，目的是「以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持『實施計劃』。」

不過中國在聲明中並未提供支持COVAX計劃的細節。

中國為何轉向?

雖然中國國家主席習近平早前就曾表示，中國研發的新冠疫苗將成為全球公共產品，但中國一直到9月的期限前，和美俄等大國都拒絕加入COVAX。

不過日前中國與世衛組織舉行單獨會談，評估如何將中國生產的疫苗推向國際。且路透社提到，國際社會對北京處理疫情的批評聲不斷，在最近的一項先進國家調查中，對中國的負面看法又飆升，這些都有可能是北京改變心意的原因。

據聯合國統計，由世界衛生組織（WHO）、全球疫苗聯盟 (Gavi)和流行病防備創新聯盟（CEPI）共同執行的COVAX已有約168國家加入，其中76個是經濟狀況良好，能夠自籌資金的國家。目標是在2021年底前提供至少20億劑疫苗。

中國加入COVAX後，將是支持這項計劃的最大經濟體。且中國目前有四種冠狀病毒候選疫苗處於第三階段臨床試驗，其中兩種是由國家支持的中國國家生物技術集團（CNBG）開發，其余兩種分別來自科興生物公司和康希諾生物公司。

不過日前曾傳出中國在臨床試驗尚未完全完成的情況下，為數十萬必要性工作者和其他被認為是高風險的群體接種了疫苗，引起了專家的安全擔憂。

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