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調查：大陸人對當地政府防疫舉措最滿意

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
一項調查結果顯示，大陸人對當地政府應對新冠肺炎疫情的舉措滿意度最高。圖／取自中新網
一項調查結果顯示，大陸人對當地政府應對新冠肺炎疫情的舉措滿意度最高。圖／取自中新網

一項跨國問卷調查的結果指出，大陸人對當地政府應對新冠肺炎疫情的舉措滿意度最高。

英國「每日郵報」報導，美國紐約市立大學和西班牙巴塞羅那全球健康研究所的研究人員，今年6月在19個國家展開問卷調查，以評估民眾對各自國家應對疫情的滿意度。問卷中包含政府在疫情期間對民眾生活提供援助、資訊數據公開透明、病毒檢測技術、個人防護設備、弱勢族群保護、心理健康諮詢、與國際衛生機構合作等10項政府關鍵職責問題。

6日發表在美國學術刊物《科學公共圖書館·綜合》上的上述調查結果顯示，大陸政府排名最高，接著依序為南韓、南非、印度和德國等，美國排名第9。

研究人員在調查報告中指出，美國受訪者對美國政府的抗疫評價兩極化嚴重，在大陸、南韓等亞洲國家，受訪者的回應較一致且表態積極。

報告還提到，這個調查不是為了在國家之間做比較，目的在幫助各國政府跟蹤、評估一段時期內的防控態勢變化，確定是否需要額外投資或採取更多干預措施。研究報告總結：「若想有效控制新冠肺炎疫情，需要政府和民眾建立相互信任關係，並對各自行動的預期達成共識。」

新冠肺炎 COVID-19

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