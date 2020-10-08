香港新增18例確診 官員：疫情惡化
香港今天新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，衛生官員直言「疫情惡化」。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會公布，18例確診病例中，4例為境外移入，其餘屬本土傳播，當中1例找不到源頭。
衛生署署長陳漢儀表示，最近一週來，確診個案及不明源頭病例都有增加，顯示疫情惡化及反彈，病毒在社區擴散。
她說，由於疫情反彈，署方將加強對市民的病毒檢測，同時呼籲年輕人小心防疫，以免傳染給家中長者，因為長者染疫後死亡率較高。
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