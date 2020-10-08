佛奇：不落實防疫 今秋將達30萬人病亡

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)6日表示，白宮原本可以避免成為新冠肺炎熱區，批評川普總統輕忽新冠肺炎的嚴重性，將其比做流感；佛奇呼籲人們採取防疫措施，否則美國病歿人數可能介於30萬人到40萬人之間。

佛奇接受「美利堅大學」(AU)甘迺迪政治聯盟(Kennedy Political Union)線上訪問時，被問到如何說服認為新冠肺炎是騙局的親戚時說：「看看白宮這周發生的事。」

他說：「這是事實，就在那裡，每天都有更多人染疫，這不是騙局，這是遺憾的情況，因為這是原本可以避免的情況。」

美利堅大學推文寫道，佛奇接受虛擬訪談時說：「如果我們不盡本分，到了秋冬，可能面臨30萬人到40萬人的新冠肺炎病歿情況。」

目前已有超過754多萬人確診、至少21萬人死亡，華盛頓大學(UW)研究預估，時至12月1日恐怕會有30萬人逝世。

佛奇表示，疫苗可能不會在明年夏季或秋季前普及。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)上月出席參院撥款委員會聽證時也表示，一旦疫苗獲准，分派疫苗需時六到九個月。

推動政府疫苗發展計畫的葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)藥廠主管史勞依(Moncef Slaoui)8月寫道，3億計疫苗可能在明年中出現。

佛奇5日在紐約客節(NY Festival)上說，因為疫苗普及的挑戰重重，或許要等到明年底才能恢復正常生活。

另外，佛奇6日接受國家廣播公司(NBC)凱特秀(Kate Show)訪問時，責難川普將新冠病毒比做流感病毒，輕忽新冠肺炎風險的說法。

佛奇說：「新冠肺炎的潛力與流感非常、非常不同，流感不會殺死100萬人，或還沒造成這樣毀滅性的影響；將新冠肺炎比做流感並不正確，初期有些類似症狀，但新冠肺炎比流感還強。」