歐洲確診破600萬人 一周增逾54萬例

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據資料，截至7日晚間，全球至少105萬4153人死於新冠肺炎，超過3606萬3675例確診。歐洲至今累計確診已達600萬940例，累計死亡23萬7716例，歐洲境內過去7天新增逾54萬例，較前一周的43萬多例增加26%。

法增1.8萬例新高

法國衛生部7日通報，過去24小時新增1萬8746起感染病例，創下單日新增新高紀錄，確診病例累計達65萬3509例；染疫死亡病例增加80例，累計達3萬2445例。英國7日通報新增1萬4162起確診病例，比6日公布的1萬4542例稍微少一點。

蘇格蘭新冠病毒疾病疫情升溫，7日宣布都會區所有餐廳、酒吧將從9日傍晚6時開始停業，直到25日，預料將影響340萬人。比利時首都布魯塞爾7日朝著恢復新冠肺炎防疫封鎖措施邁出一步，下令咖啡廳和酒吧關閉一個月。

荷蘭7日發布數據顯示，過去24小時新增近5000人確診，創下單日新高。波蘭7日通報新增3003起確診病例，又有75人染疫死亡，雙雙創下單日新高。捷克衛生部7日新增4457人確診，創單日新高紀錄，境內過去一個月的新增染疫數正以歐洲最快的速度成長。

巴西確診 破500萬例

在美洲，巴西衛生部7日通報，新增確診病例3萬1553例，累計確診病例突破500萬例，達500萬694例，另增加死亡病例734例，累計14萬8228死。

染疫併發大血管炎 日全球首例

在亞洲，讀賣新聞報導，日本國立國際醫療研究中心發現一名70多歲的男性確診後，大動脈等大血管併發「大血管血管炎」，這是成人也會併發大血管炎的世界首例。

全球疫情蔓延，世界衛生組織（WHO）秘書長7日表示，年底前或許就會有新冠病毒疫苗問世，但他並未詳細說明。目前約有168國加入新冠病毒疫苗全球取得機制，但中國、美國和俄羅斯都未參加。川普政府表示，會與疫苗商簽訂雙邊協議，確保疫苗供應。