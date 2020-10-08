韓國找到抗疫神器「減少99.99%新冠病毒」 優碘竟是關鍵配方

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，至今仍無有效解藥，令醫療界頭痛不已。不過日前韓國研究，實驗出能大量殺死病毒的醫藥配方，而其中的關鍵，居然就是生活中常用到，醫療箱必備的創傷藥「優碘」。

根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，高麗大學醫學部病毒研究所的小組在日前，使用含有0.45%優碘試劑的醫藥進行實驗，結果發現能減少99.99%的新冠肺炎病毒。該小組也將這個成果發表在「大韓微生物學會誌」上。

其實美國康乃狄克大學醫學部，也曾經做出優碘殺菌用藥，能讓病毒非活性化的實驗成果。六月時，新加坡國立大學也發表研究，認為優碘有抗病毒的功能，除了新冠肺炎病毒之外，流感與SARS的病毒也能有效抑制。由於優碘的價格低廉，能夠大量生產，因此有希望成為治療新冠肺炎常見的輔助選項。

不過報導也指出，由於目前還僅是試管實驗階段，實際該如何運用在人體上還是未知數。日前曾傳使用含優碘成分的漱口水漱口，可以有效抗疫的傳言，還造成日本民眾搶購漱口水風潮，但終究沒獲得醫療界證實。未來該如何運用這項實驗結果，還有待觀察。