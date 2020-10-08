香港新冠肺炎疫情再轉差 專家：情況令人擔心

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情近日再度轉差，連日來都出現不明源頭確診個案，有專家憂慮疫情繼續爆發，政府可能被逼再次實施嚴苛的防疫措施。

香港第三波疫情於7月初爆發，初期每天都有過百宗病例，較年初的第一、二波疫情更為嚴峻。

但上月中以後，疫期好轉，確診個案下跌至個位數，政府也放寬了防疫措施，比如限聚令由兩人放寬至4人，餐廳可以開放內用等。

最近幾天，確診個案卻又再出現雙位數，令衛生官員和專家更關注的是，最近每天都有不明源頭確診個案，而昨天就有3宗。

官方香港電台更引述未經官方證實的消息指出，今天新增確診個案高達17宗，

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早在廣播電台節目上說，以現在的疫情趨勢看，確診個案將會繼續增加，情況令人擔心。

他說，在「十一」國慶期間，很多巿民出現抗疫疲勞，出外消費人數增加，在防疫上開始放鬆。

他表示，最近確診的個案在人口密集的地方出現，包括酒吧、食店、殘疾院舍以至學校，令人擔心疫情繼續爆發。

他說，如果情況繼續惡化，政府最終可能別無選擇，只好再度要求學校停課。

近半月來，本地中小學和大學都有學生確診感染新冠肺炎。