快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

香港學校1周8確診 家長憂未停課或成爆疫重災區

世界日報 / 香港新聞組／香港8日電
近一周來，香港累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。圖／路透社
近一周來，香港累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。圖／路透社

香港學校上月底分兩階段陸續恢復面授課堂，至今約兩周，先後有大專院校、幼稚園及小學學生或家長爆出染疫，昨日首次有中學生確診。近一周來，累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。

大公報報導，根據教育局於上月22日更新的學校健康指引（適用於2020年9月作恢復面授課堂安排），當生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診新冠肺炎時，中心一般而言會建議該校須暫停校內面授課及活動14天，並按需要為全校學生及學校人員作病毒測試。

據報導，生署生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，如涉及中小學生於傳染期曾經返學，會建議停課14日及向相關人士派樣本瓶，但如果學生並非傳染期返校，亦知道有源頭，學校毋須停學。但若學校擔心，想進行檢測中心會派樣本瓶，至於大清洗及停課一兩天，應由學校自行決定。

大學方面，張竹君表示，因大學範圍較大，學生為成年人，與確診者同一課室的學生須檢測。但學生上課及活動較為分散，並無緊密接觸，所以不會整間大學停課。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「法國MIT」崛起！列歐第三、僅次劍橋牛津 挑戰英語大學霸權

移交陳同佳 港提「石棺案」模式

港版國安法實施百日 四大領域面臨整肅

香港收藏家遭竊毛澤東書法真跡 賊竟嫌太長剪一半

相關新聞

韓國找到抗疫神器「減少99.99%新冠病毒」 優碘竟是關鍵配方

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，至今仍無有效解藥，令醫療界頭痛不已。不過日前韓國研究，實驗出能大量殺死病毒的醫藥配方，而其中的關鍵，居然就是生活中常用到，醫療箱必備的創傷藥「優碘」。

香港新冠肺炎疫情再轉差 專家：情況令人擔心

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情近日再度轉差，連日來都出現不明源頭確診個案，有專家憂慮疫情繼...

香港學校1周8確診 家長憂未停課或成爆疫重災區

香港學校上月底分兩階段陸續恢復面授課堂，至今約兩周，先後有大專院校、幼稚園及小學學生或家長爆出染疫，昨日首次有中學生確診。近一周來，累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。

香港本地新增9確診 若續惡化恐再關酒吧

香港新冠病毒疫情出現反彈之勢，昨日新增11宗確診個案中，9宗屬本土個案，其中3宗源頭不明，引發至少涉及6人的感染群組。港大專家袁國勇認為，若香港確診持續增加，酒吧及食肆的措施可能需再收緊。據悉港府會於日內觀察酒吧疫情，將開會探討再關酒吧。

39州病例飆 「我們被淹沒了」 威州下周啟動野戰醫院

新冠肺炎疫情在美國似出現另一波高峰，單日確診數再次衝破4萬，讓全美39個州有疫情升溫的趨勢；疫情熱點之一的威斯康辛州更將在下周啟動野戰醫院；州長艾弗斯(Tony Evers)說：「我們被淹沒了。」

中國新增11例新冠肺炎 皆境外移入

據官方通報，中國7日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，均為境外移入病例，分布在上海、...

圖表看疫情／巴西確診破500萬例 布魯塞爾關閉酒吧

捷克衛生部7日公布數據顯示，新增4457人確診新冠肺炎，創單日新高紀錄，境內過去一個月的新增染疫數正以歐洲最快的速度成長。烏克蘭國家安全委員會7日表示，過去24小時新增4753起確診病例，超越10月3日通報的新增4661例，再度創下單日新高紀錄。

新冠肺炎病毒中藏不尋常基因序列 蝙蝠和穿山甲只是煙霧彈？

其實人類要直接從蝙蝠身上感染病毒很難。雲南的蝙蝠洞附近住了兩百一十八人，只有六個因為感染過蝙蝠冠狀病毒而產生抗體，即使他們常在住家附近看見蝙蝠。同樣的，雖然沙烏地阿拉伯的蝙蝠也有MERS病毒，但人類至今都是經由駱駝染病…

新冠肺炎10月8日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行，法國單日確診新增1萬8746例，歐洲至今累計確診已逾600萬...

日本11月將首次調降出國警示 台灣也在列

日本讀賣新聞獨家報導，從11月起調整對包括台灣、中國、南韓等12個國家地區的傳染病危險警示，從「不宜前往」的第三級降為「...

法新社統計：歐洲新冠肺炎累計確診突破600萬例

法新社統計至格林威治時間15時（台灣時間7日23時）後的結果顯示，歐洲自1月出現第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-...

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

新冠肺炎是個難以預料的疾病，因為有些病患症狀輕微、甚至無症狀，但也有些病患因器官、心血管系統，及免疫系統所承受的折磨而病...

熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

康軒吹哨者風波 女員工見「還有臉進公司」字條痛哭崩潰

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

徐國勇拿台積電護航數位身分證 資安專家轟：太無知

影／共機擾台罕見回應廣播驅離：「例行訓練，不要干擾」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。