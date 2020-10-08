香港學校1周8確診 家長憂未停課或成爆疫重災區

香港學校上月底分兩階段陸續恢復面授課堂，至今約兩周，先後有大專院校、幼稚園及小學學生或家長爆出染疫，昨日首次有中學生確診。近一周來，累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。

大公報報導，根據教育局於上月22日更新的學校健康指引（適用於2020年9月作恢復面授課堂安排），當生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診新冠肺炎時，中心一般而言會建議該校須暫停校內面授課及活動14天，並按需要為全校學生及學校人員作病毒測試。

據報導，生署生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，如涉及中小學生於傳染期曾經返學，會建議停課14日及向相關人士派樣本瓶，但如果學生並非傳染期返校，亦知道有源頭，學校毋須停學。但若學校擔心，想進行檢測中心會派樣本瓶，至於大清洗及停課一兩天，應由學校自行決定。

大學方面，張竹君表示，因大學範圍較大，學生為成年人，與確診者同一課室的學生須檢測。但學生上課及活動較為分散，並無緊密接觸，所以不會整間大學停課。