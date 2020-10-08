香港本地新增9確診 若續惡化恐再關酒吧

增9宗本地，酒吧群組擴至10人，政府再商日內關酒吧。 中國新聞社

香港新冠病毒疫情出現反彈之勢，昨日新增11宗確診個案中，9宗屬本土個案，其中3宗源頭不明，引發至少涉及6人的感染群組。港大專家袁國勇認為，若香港確診持續增加，酒吧及食肆的措施可能需再收緊。據悉港府會於日內觀察酒吧疫情，將開會探討再關酒吧。

文匯報報導，生署生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，新增的11宗確診個案，2宗為輸入個案，均來自印度；9宗為本土個案，當中3宗源頭不明，除浸大男生外，另1人為藥房職員，以及殘疾院舍「國寶之家」的院友。

香港已連續8天出現不明源頭個案，累計達13宗。許樹昌指出，來歷不明確診個案數目增加，令人擔心，由於不明源頭個案難找到相關緊密接觸者，現要密切留意會否出現第四波疫情。他又指出，上周一連4天假期，很多市民外出，由於病毒的潛伏期是14天，相關影響仍未浮現，要密切留意。

另據明報報導，China Secret及豪麗大廈群組昨增4人，其中36歲泰裔女子9月23日曾到China Secret，曾住豪麗大廈，令兩個群組出現關聯。昨日另有兩名曾住豪麗大廈的泰裔女子確診，連同早前個案，該大廈有5人確診。

據報導，此外，一名曾到China Secret的29歲男子昨亦初步確診，他住在九龍橫頭磡康強苑，據悉當日他與約3名朋友一起到酒吧；同日到該酒吧的已有4人染疫。食物及衛生局副局長徐德義昨日與酒吧業等代表見面，有與會者稱，局方沒表明會「關酒吧」，但呼籲酒吧業要「做多一點（防疫措施）畀專家知」，否則當疫情再次失控，業界或需面對專家要求關閉的壓力。

報導稱，除了上述酒吧群組，昨亦出現藥房群組，3名確診旺角藥房售貨員分別在西洋菜街龍城中西大藥房、豉油街大華藥房及亞皆老街龍城中西大藥房工作，他們是朋友，平時會互相到店舖借貨和聊天等，3人分別於10月3日至4日發病，10月4日最後一日上班，各自到養和醫院求醫後確診。