快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

39州病例飆 「我們被淹沒了」 威州下周啟動野戰醫院

世界日報 / 編譯林育正／綜合7日電
全美39個州疫情升溫，熱點之一的威斯康辛州更將於下周啟動野戰醫院，州長艾弗斯說：「我們被淹沒了。」 美聯社
全美39個州疫情升溫，熱點之一的威斯康辛州更將於下周啟動野戰醫院，州長艾弗斯說：「我們被淹沒了。」 美聯社

新冠肺炎疫情在美國似出現另一波高峰，單日確診數再次衝破4萬，讓全美39個州有疫情升溫的趨勢；疫情熱點之一的威斯康辛州更將在下周啟動野戰醫院；州長艾弗斯(Tony Evers)說：「我們被淹沒了。」

目前全美確診人數累計超過750萬，根據約翰霍普金斯大學統計，阿拉斯加、印第安納、堪薩斯、肯塔基、明尼蘇達、蒙大拿、北達科他、猶他和懷俄明等州的七天平均確診數，全都創下新高；全國共有39州上周的確診數，比前一周還高。

不久前才染病出院回到白宮的川普總統雖然向民眾喊話不必擔心疫情，因為「我們擁有優良的藥物和知識」，但仍讓醫界人士感到憂慮。死亡人數雖然為落後指標，但也在25個州上升，另有35個州的確診率較前一周還高。

威斯康辛州過去一個月確診人數翻倍成為疫情熱點，病毒入侵校園和偏鄉地區，七天平均死亡數創新高，本周人均確診數排在全國第三，10月14日開始更將啟動野戰醫院分擔醫院壓力。儘管如此，餐廳和酒吧卻預計在8日以25%的入座率開放堂食。

威州民主黨籍州長艾弗斯力推各項防疫措施，卻屢遭共和黨人士挑戰。他說：「威州正處在危機之中，現在立刻改變我們的行為拯救生命；現在沒其他辦法了，我們已被疫情淹沒。我相信限制室內群聚活動，將減緩疫情擴散。只有抑制疫情，經濟和生活才得以恢復。」

威州公衛官員宣布，因應疫情升溫，將在密爾瓦基市(Milwaukee)附近的空地開設野戰醫院，預計在14日啟用。

公衛專家推估，威州確診數受到中小學和大學開學影響提升，同時民眾也對於戴口罩和保持社交距離出現疲態。

艾弗斯透過聲明表示：「我們不希望走到這一步，但很不幸，現在的狀況非常緊急，醫療系統已快無法負荷，被捲土重來的確診病患淹沒。野戰醫院不僅將為醫院紓解壓力，也將持續治療新冠病患。」

全美39個州疫情升溫，熱點之一的威斯康辛州更將於下周啟動野戰醫院，州長艾弗斯說：「我們被淹沒了。」圖為威州出動國民兵為民眾檢測。美聯社
全美39個州疫情升溫，熱點之一的威斯康辛州更將於下周啟動野戰醫院，州長艾弗斯說：「我們被淹沒了。」圖為威州出動國民兵為民眾檢測。美聯社

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全美新冠確診達兩月來高峰 威斯康辛州疫情最嚴重

楊安澤：拜登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵

鴻海威州布局再進一步 球形高速運算資料中心成型

「法律」牌未奏效！民調：全代會前後 川普支持率皆42%

相關新聞

韓國找到抗疫神器「減少99.99%新冠病毒」 優碘竟是關鍵配方

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，至今仍無有效解藥，令醫療界頭痛不已。不過日前韓國研究，實驗出能大量殺死病毒的醫藥配方，而其中的關鍵，居然就是生活中常用到，醫療箱必備的創傷藥「優碘」。

香港新冠肺炎疫情再轉差 專家：情況令人擔心

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情近日再度轉差，連日來都出現不明源頭確診個案，有專家憂慮疫情繼...

香港學校1周8確診 家長憂未停課或成爆疫重災區

香港學校上月底分兩階段陸續恢復面授課堂，至今約兩周，先後有大專院校、幼稚園及小學學生或家長爆出染疫，昨日首次有中學生確診。近一周來，累計有八宗涉覆蓋各階段學校確診個案，有家長擔心學校不停課或成爆疫重災區。

香港本地新增9確診 若續惡化恐再關酒吧

香港新冠病毒疫情出現反彈之勢，昨日新增11宗確診個案中，9宗屬本土個案，其中3宗源頭不明，引發至少涉及6人的感染群組。港大專家袁國勇認為，若香港確診持續增加，酒吧及食肆的措施可能需再收緊。據悉港府會於日內觀察酒吧疫情，將開會探討再關酒吧。

39州病例飆 「我們被淹沒了」 威州下周啟動野戰醫院

新冠肺炎疫情在美國似出現另一波高峰，單日確診數再次衝破4萬，讓全美39個州有疫情升溫的趨勢；疫情熱點之一的威斯康辛州更將在下周啟動野戰醫院；州長艾弗斯(Tony Evers)說：「我們被淹沒了。」

中國新增11例新冠肺炎 皆境外移入

據官方通報，中國7日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，均為境外移入病例，分布在上海、...

圖表看疫情／巴西確診破500萬例 布魯塞爾關閉酒吧

捷克衛生部7日公布數據顯示，新增4457人確診新冠肺炎，創單日新高紀錄，境內過去一個月的新增染疫數正以歐洲最快的速度成長。烏克蘭國家安全委員會7日表示，過去24小時新增4753起確診病例，超越10月3日通報的新增4661例，再度創下單日新高紀錄。

新冠肺炎病毒中藏不尋常基因序列 蝙蝠和穿山甲只是煙霧彈？

其實人類要直接從蝙蝠身上感染病毒很難。雲南的蝙蝠洞附近住了兩百一十八人，只有六個因為感染過蝙蝠冠狀病毒而產生抗體，即使他們常在住家附近看見蝙蝠。同樣的，雖然沙烏地阿拉伯的蝙蝠也有MERS病毒，但人類至今都是經由駱駝染病…

新冠肺炎10月8日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行，法國單日確診新增1萬8746例，歐洲至今累計確診已逾600萬...

日本11月將首次調降出國警示 台灣也在列

日本讀賣新聞獨家報導，從11月起調整對包括台灣、中國、南韓等12個國家地區的傳染病危險警示，從「不宜前往」的第三級降為「...

法新社統計：歐洲新冠肺炎累計確診突破600萬例

法新社統計至格林威治時間15時（台灣時間7日23時）後的結果顯示，歐洲自1月出現第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-...

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

新冠肺炎是個難以預料的疾病，因為有些病患症狀輕微、甚至無症狀，但也有些病患因器官、心血管系統，及免疫系統所承受的折磨而病...

熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

康軒吹哨者風波 女員工見「還有臉進公司」字條痛哭崩潰

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

美國染疫患者住院44天 帳單超過台幣5000萬元

徐國勇拿台積電護航數位身分證 資安專家轟：太無知

影／共機擾台罕見回應廣播驅離：「例行訓練，不要干擾」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。