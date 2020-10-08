39州病例飆 「我們被淹沒了」 威州下周啟動野戰醫院

新冠肺炎疫情在美國似出現另一波高峰，單日確診數再次衝破4萬，讓全美39個州有疫情升溫的趨勢；疫情熱點之一的威斯康辛州更將在下周啟動野戰醫院；州長艾弗斯(Tony Evers)說：「我們被淹沒了。」

目前全美確診人數累計超過750萬，根據約翰霍普金斯大學統計，阿拉斯加、印第安納、堪薩斯、肯塔基、明尼蘇達、蒙大拿、北達科他、猶他和懷俄明等州的七天平均確診數，全都創下新高；全國共有39州上周的確診數，比前一周還高。

不久前才染病出院回到白宮的川普總統雖然向民眾喊話不必擔心疫情，因為「我們擁有優良的藥物和知識」，但仍讓醫界人士感到憂慮。死亡人數雖然為落後指標，但也在25個州上升，另有35個州的確診率較前一周還高。

威斯康辛州過去一個月確診人數翻倍成為疫情熱點，病毒入侵校園和偏鄉地區，七天平均死亡數創新高，本周人均確診數排在全國第三，10月14日開始更將啟動野戰醫院分擔醫院壓力。儘管如此，餐廳和酒吧卻預計在8日以25%的入座率開放堂食。

威州民主黨籍州長艾弗斯力推各項防疫措施，卻屢遭共和黨人士挑戰。他說：「威州正處在危機之中，現在立刻改變我們的行為拯救生命；現在沒其他辦法了，我們已被疫情淹沒。我相信限制室內群聚活動，將減緩疫情擴散。只有抑制疫情，經濟和生活才得以恢復。」

威州公衛官員宣布，因應疫情升溫，將在密爾瓦基市(Milwaukee)附近的空地開設野戰醫院，預計在14日啟用。

公衛專家推估，威州確診數受到中小學和大學開學影響提升，同時民眾也對於戴口罩和保持社交距離出現疲態。

艾弗斯透過聲明表示：「我們不希望走到這一步，但很不幸，現在的狀況非常緊急，醫療系統已快無法負荷，被捲土重來的確診病患淹沒。野戰醫院不僅將為醫院紓解壓力，也將持續治療新冠病患。」