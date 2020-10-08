聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國新增11例新冠肺炎 皆境外移入
據官方通報，中國7日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，均為境外移入病例，分布在上海、四川、浙江、福建、陝西。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月7日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為上海5例，四川3例，浙江1例，福建1例，陝西1例。
境外移入現有確診病例200例，7日上海還新增1例境外移入的疑似病例，現有疑似病例5例。累計確診病例2951例，累計治癒出院病例2751例。
據通報，沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者7日新增8例，均為境外移入。當日轉為確診病例3例，當日解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者366例，其中364例為境外移入。
截至10月7日午夜，中國大陸現有確診病例200例，累計治癒出院病例8萬666例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5500例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者83萬8333人，尚在醫學觀察的密切接觸者8712人。
此外，香港特別行政區累計確診5143例，其中出院4885例，死亡105例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言