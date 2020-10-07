駐泰代表：泰國入境措施可望再放寬 有機會納入台灣

台泰防疫成績亮眼，新任駐泰代表李應元認為，雙方在醫療和公共衛生領域可以交換經驗，泰方也注意到台灣的防疫表現，「10月有機會宣布更多入境放寬措施，將包括台灣」。

泰國防疫成績不俗，截至今天為止，累積病例為3615例，死亡人數為59人。李應元昨天接受中央社專訪時表示，泰國死亡率和台灣相差不多，目前台灣死亡率約在0.0135左右，而泰國是0.0164，彭博社9月曾有調查指出，防疫績效台灣第一泰國第四，兩國疫情很類似。

李應元觀察到，泰國防疫成績不錯的原因包括人人都會戴口罩，且民眾信任專業，每天由醫師出身的疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）出來開記者會，和台灣的模式類似。

李應元表示，泰國疫情指揮中心幕僚已經注意到台灣防疫表現，台灣也把泰國列為低風險國家，商務客入境台灣只要隔離5天。

泰國經濟受到新冠肺炎疫情重創，為了拯救經濟，泰國已從7月緩步開放專業人士和國際商務客入境，10月開始放寬可長期居留的國際觀光客入境。

7月1日開放入境的人士包括有泰國工作證的外國人配偶和子女、和泰國人結婚的外國人、具有永久居留權的外國人、外籍學生和他們的父母、到泰國接受醫療服務的外國人、和泰國政府簽有特殊協議國家的商務客和專家技術人員以及泰國政府因應特殊狀況邀請訪泰的客人。

10月1日上路的措施則是特殊觀光簽證（SpecialTourist Visa）計畫，外國人可以申請90天的觀光簽證，到期後可以再延長，最多延長兩次，外國觀光客相當於在泰國最長可以停留270天。

李應元指出，泰方知道台灣防疫做得好，對泰國投資也很多，他向泰方表示，很多台灣企業家通常週五到泰國視察工廠，週一就走，這些人對泰國經濟有幫助，且泰方要求的專屬車輛、快篩、手機追蹤程式等，對台灣企業家來說都是小事情。

李應元表示，相信泰方會認真考量這些因素，泰方10月有機會宣布更多入境放寬措施時將包括台灣。

李應元進一步指出，台灣和泰國都有醫療和公共衛生成功經驗可以分享，在經濟上則有很多互補，像生物科技、基礎醫學、基因工程、篩劑和疫苗等領域，雙方都能交換經驗。