中國6日新增7例新冠肺炎確診 皆境外移入
中國6日新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，都是境外移入個案，分別由四川、廣東、山西和上海等地報告。
中國國家衛健委網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團6日新增7例COVID-19確診病例，都是境外移入病例（四川3例、廣東2例、山西1例、上海1例）。沒有新增死亡病例，沒有新增疑似病例。
截至6日，中國現有205例確診病例，累計治癒出院的病例有8萬650例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5489例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者83萬7935人，還在醫學觀察的密切接觸者8792人。
在無症狀感染者方面，中國6日新增24例，均為境外移入，當天轉為確診4例，當天解除醫學觀察19例，還在醫學觀察的無症狀感染者有376例。
在港澳累計確診病例部分，共有5699例，香港特別行政區累計有5123例（出院4857例，死亡105例），澳門特別行政區46例，皆已出院。
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