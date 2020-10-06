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芝加哥大學民調：56％認為川普政府應為疫情負責 47％怪外國

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合5日電
川普總統過去不斷譴責中國隱瞞疫情，同時也怪罪世衛組織偏袒中國，但這樣的說法似乎讓民眾對政府失去更多信心。圖／美聯社資料照
川普總統過去不斷譴責中國隱瞞疫情，同時也怪罪世衛組織偏袒中國，但這樣的說法似乎讓民眾對政府失去更多信心。圖／美聯社資料照

最新民調顯示，56%的美國民眾認為川普政府應為國內的疫情危機負起全責，47%的人認為其他國家亦有相對責任，僅39%責怪世界衛生組織(WHO)；這顯示川普政府過去淡化疫情的做法，民眾顯然不買帳。

川普總統過去不斷譴責中國隱瞞疫情，同時也怪罪世衛組織偏袒中國，但這樣的說法似乎讓民眾對政府失去更多信心。

芝加哥大學(University of Chicago)哈里斯公共政策學院(HSPP)與美聯社公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)共同製作的民調指出，民主黨人中多達79%的人認為政府應對疫情負起責任，37%認為他國有相對責任，僅27%認為應歸咎於世衛組織；反之，共和黨人僅38%認為疫情是政府的責任，認為屬於他國責任的比率高達60%，55%的人更是怪罪於世衛組織。

此外，不分黨派，高達八成的民眾認為全球疫苗研發計畫中，美國應擔任最重要的角色，但仍有超過一半比率的人認為世衛組織(57%)、歐洲國家(55%)及中國(51%)也應參與其中。

然而，支持他國責任的立場在黨派中相當分歧；高達75%的民主黨人認為世衛組織在疫情中發揮重要的功能，僅39%的共和黨人認同；至於中國是否在疫情期間扮演重要的角色，獲得62%的民主黨人支持，僅41%的共和黨人認同。

倘若美國疫苗研發成功，六成民眾認為美國人應有權優先使用，共和黨內甚至有高達七成的人同意將疫苗列入美國優先政策，民主黨人中竟也有多達五成的民眾支持。

整體來說，希望可以接受疫苗注射的人中，有65%的人認為應以美國人為優先，但仍有56%的人表示不願接受疫苗，共和黨人中的比率更高達一半以上；芝加哥大學助理教授萊特(Austin Wright)表示，對於僅有如此少比率的人願意接受疫苗，他感到相當震驚。

新冠肺炎 COVID-19 共和黨 川普 芝加哥

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