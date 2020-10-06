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美暗批「某國」未即時回報疫情 中國重申公開透明

世界日報 / 編譯中心／綜合5日電
美國衛生及公共服務部(HHS)助理部長賈諾(Brett Giroir)以視訊方式發言，以不點名方式批評中國，重申世衛組織必須改革。圖／美聯社
美國衛生及公共服務部(HHS)助理部長賈諾(Brett Giroir)以視訊方式發言，以不點名方式批評中國，重申世衛組織必須改革。圖／美聯社

世界衛生組織(WHO)執行委員會議5日起舉行一連兩天的應對2019冠狀病毒疾病(COVID-19)特別會議，美國代表在會上表示無法忍受有會員國「沒做到」正確且即時回報疫情資訊，但隨後發言的中國重申以公開及透明態度履行國際義務。

美國衛生及公共服務部(HHS)助理部長賈諾(Brett Giroir)以視訊方式發言，以不點名方式批評中國，重申世衛組織必須改革。

賈諾說，美國無法容忍任何一個會員國「沒做到」回報世衛有關疫情正確、完整且即時的資訊。他表示，美國持續推進世衛改革，與七大工業國集團(G7)夥伴密切合作，擬定世衛改革路線圖，將強化世衛可信度、提升透明度，並提升整體效能，以便面對未來緊急威脅。德國、法國與智利也對路線圖提出意見。

中國國家衛生健康委員會國際合作司司長張揚視訊發言時表示，中國本著公開、透明、負責任態度履行國際義務，堅定支持世衛履行職責，除提供資金支持，並與世衛各層級保持密切溝通，建立技術溝通機制，接待國際專家團訪問，針對及溯源科學合作展開深入交流。

中國代表還讚賞世衛秘書處應對疫情過程中即時開展大量工作並制訂應對計畫，包括訊息蒐集、籌資、宣傳、倡導及協助成員國應對採取有效措施等。

不過對於各國要求就新冠病毒疾病源頭赴中國展開實地調查，世界衛生組織官員5日證實，國際代表團的專家名單須先提供給中國。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)當天在疫情流行病學分析時表示，世衛將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已經提交專家名單給中國當局考慮(consideration)。

世衛表示，國際專家團將試圖破解病毒如何跨越物種藩籬，從動物傳染給人，繼而引發COVID-19。

新冠肺炎 COVID-19

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