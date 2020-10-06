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紐西蘭疫情回穩、奧克蘭解禁 歐理會主席接觸確診者…隔離

世界日報 / 編譯中心／綜合5日電
巴黎疫情級別上調至最高，咖啡被禁止營業。(Getty Images)
巴黎疫情級別上調至最高，咖啡被禁止營業。(Getty Images)

歐洲新冠肺炎第二波疫情持續惡化，法國將首都巴黎疫情警戒升至最高級，並實施部分管制措施，包括酒吧和咖啡館至少停業15天。好消息是，先前疫情一度復燃的紐西蘭最大城市奧克蘭病例回穩，總理宣布本周將解除防疫限制措施。

中央社引述法新社報導，紐西蘭總理阿爾登宣告，紐西蘭「再度戰勝疫情」，8月出現新群聚感染病例的奧克蘭在封鎖近三周後，連續12天沒有新增確診病例。阿爾登表示，疫情已獲得控制，恭喜居民忍過第二波封城，「奧克蘭居民和紐西蘭人民堅守防疫計畫，現已兩次發揮作用，再度戰勝疫情。」

路透報導，俄羅斯5日通報新增1萬888人確診新冠肺炎，其中莫斯科占了3537例。目前全國累計染疫總數達122萬5889例，新增117人不治後累計2萬1475人病故。

而烏克蘭方面，衛生部長史蒂巴諾夫說，單日新增確診病例可能在本周稍晚突破5000例。他說：「情況緊張，但不危急。」烏克蘭累計染疫總數達22萬6462例、4397人病故。

歐洲新冠肺炎第二波疫情持續惡化，歐盟理事會主席范德賴恩上周出席一場會議，一名與會者事後確診，她表示已開始自我隔離。

范德賴恩5日推文說：「我被告知，上周二（9月29日）我參加的會議中，有人昨日確診。根據現行規定，我將自我隔離至明日上午。我於上周四（10月1日）的採檢結果為陰性，今天將再檢驗一次。」她表示，目前感覺良好，沒有異狀。

此外，馬來西亞首相慕尤丁今天表示，他因與確診的宗教事務部長朱基夫里3日曾一起開會，將自主隔離14天。

南韓邊防部隊 36人確診

南韓單日確診數連續5天維持在百例以下，在當局仍戒慎觀察連假後疫情動態同時，鄰近兩韓邊境的京畿道抱川市一處陸軍部隊卻出現36人確診，且感染途徑不明，引發憂心。

韓聯社報導，軍方指出該單位昨天上午發現3人確診後，隨即限制單位人員移動，包括幹部在內的240多人全數接受採檢，截至今天上午7時共有36人確診，包括33士兵及3名幹部。

新冠肺炎 COVID-19

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